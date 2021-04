Fynsk sygeplejerske ramt af blodpropper efter vaccine

Tina Sylvester Rohmann fik pludselig ondt i brystet og skulle kæmpe for at få vejret. Det var 19. marts, og hun sad foran computeren på arbejdet og var i gang med at skrive en journal.

Hun fik hurtigt fat i en kollega og fortalt hende, at noget var helt galt.

Da ambulancen kom, kunne de fortælle den 43-årige sygeplejerske fra Nyborg, at hendes blodtryk og puls var alt for høj. Men på hjerteafdelingen på Svendborg Sygehus kunne de ikke se noget på hendes hjertet, som de ellers mistænkte for at være blevet ramt af en blodprop.