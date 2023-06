Forlig om mobilitetsplan landet

Parterne bag en ny mobilitetsplan for Odense er nået til enighed, oplyser Odense Kommune til TV 2 Fyn. Forliget skulle være landet torsdag - Forhandlingerne trak dog ud. Men det skulle tilsyneladende være en bred aftale.

Planen indebærer sandsynligvis store forandringer for infrastrukturen og bymidten.

Forliget bliver præsenteret på et pressemøde i dag klokken 14.30.

Planen skal hjælpe Odense Kommune med at reducere CO2-aftrykket, samt fremme kollektiv trafik, cykling og gang. Der er spået om, at mobilitetsplanen kommer til at medføre vejlukninger og store omlægninger af måden at køre bil på i Odense.

TV 2 Fyn følger sagen...