Frygtede højtlæsning i skolen: Nu tør Laura at drømme stort

En lettelse

Efter flere år på bagerste række, hvor hun gjorde alt for ikke at blive set i undervisningen, blev Laura i 7. klasse testet for ordblindhed.

- Det har stort set ændret mit liv. At få diagnosen ordblindhed var måske lidt en lettelse for mig, fordi jeg fandt ud af, hvorfor jeg var, som jeg var, siger hun.

De efterfølgende år bød på specialundervisning, ordblinde-camp og derefter et efterskoleophold med andre ordblinde. Her fik hun redskaber til at håndtere sin ordblindhed og forstå, at det med den rette hjælp ikke behøver at være en begrænsning.

- Jeg har fået meget mere tro på, at jeg godt kan, selvom jeg syntes, at skolen var svær dengang. At være dum hænger overhovedet ikke sammen med at være ordblind, siger Laura, der er overbevist om, at mange netop tænker det, hvis man fortæller, at man er ordblind.

I en analyse foretaget af videnscenteret Nota svarer 70 procent af ordblinde, at de i nogen eller høj grad oplever fordomme om ordblindhed. Hele 53 procent har oplevet fordomme om, at ordblindhed er relateret til lavere intelligens. Men det er ikke tilfældet.

Se i videoen herunder, hvordan Laura reagerer på nogle af de hyppigste fordomme.