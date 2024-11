Fynsk krigsalliance på vej: Odense rygtes at være storfavorit

Danmark skal nemlig bruge 55 nye krigsskibe over de næste 20 år, og en rapport fra foråret viser, at Odense ligger lunt i svinget til at blive det fremtidige knudepunkt for dansk militært skibsbyggeri.

- Jeg har hørt om alliancen, og det er en rigtig, rigtig fornuftig ide. Jeg hører nemlig på gangene her på Christiansborg, at Odense i forvejen er storfavorit til opgaven, siger Lars Christian Lilleholdt til TV 2 Fyn.

Peter Rahbæk Juel (S) glæder sig over, at Odense bliver kaldt storfavorit og fortæller, at Fyn har kompetencer, industri og infrastruktur til at løfte opgaven.

- En af vores store fordele er, at man på Odense Havn allerede arbejder med at bygge store metalkonstruktioner med robotter, oplyser borgmesteren.

Har kontaktet forsvarsministeren

Det er de fynske borgmestre, som i fællesskab har taget initiativ til alliancen, der skal skabe opmærksomhed om potentialet ved at lave en national "krigsskibsproduktionsfacilitet" på Odense Havn.

Alliancen har i første omgang henvendt sig til forsvarsministeren og forsvarsordførere, mens den komplette sammensætning af alliancens medlemmer endnu er ved at falde på plads.

I et udkast til en hensigtserklæring for alliancen fremgår det, at der på Fyn allerede eksisterer et stærkt økosystem indenfor det maritime område.