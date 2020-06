Graviditet på langdistance: - Vi mangler jo, at han er en del af vores fælles liv

Ninna Nielsen vender scanningsbilledet mellem hænderne.

- De viser jo, at det er rigtigt. Det er ikke kun mig, der er ramt i den her situation, siger hun og sukker.

Den 2. marts vinkede hun farvel fra Odense til sin forlovede Timmie Mathews, da han tog den ni timer lange tur over Atlanterhavet til hjemlandet USA.

I januar faldt han på knæ for hende, og i februar fandt de ud af, at hun var gravid. Men 2. marts var ingen af dem klar over, at det planlagte bryllup ville blive udskudt, og graviditeten ville foregå på langdistance.

Vi har jo så altid vidst, hvornår vi skulle se hinanden igen. Der har altid været en dato, vi kunne se frem til. Den dato er nu udskudt på ubestemt tid Ninna Nielsen, Odense

- Han kan ikke få lov til at komme til Danmark, da han ikke kommer fra et land, som regeringen mener, man kan anerkende kærester fra, og vi er ikke gift. Men udover det er jeg gravid, så det er jo ikke kun mig, der mangler ham. Vi mangler jo, at han er en del af vores fælles liv, siger Ninna Nielsen og kigger på sin mave, der langsomt vokser sig større.

Havde skyndt sig at blive gift

30. januar friede Timmie Mathews til Ninna Nielsen til hendes dimission. Brylluppet blev planlagt, så hans forældre kunne tage turen til Danmark og fejre dem. I mellemtiden skulle han tilbage til USA for at færdiggøre sin uddannelse og ville så flytte permanent til Danmark til sommer.

Scanningsbilledet får både Ninna Nielsen til at smile og til at tænke ekstra over, at Timmie Mathews ikke er der til at opleve graviditeten med hende. På fingeren sidder forlovelsesringen og minder hende om, at de ikke er sammen. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Når man ikke har visum, kan man maksimalt være i landet i tre måneder, hvilket var tilfældet med Timmie Mathews. 2. marts havde han været i Danmark i to måneder, og derfor var det uundgåeligt, at han skulle tage en tur til USA.

Men havde de vidst, at Mette Frederiksen syv dage senere ville lukke landet, havde tingene set anderledes ud.

- Havde vi vidst, at grænserne blev lukket på ubestemt tid, så havde vi skyndt os at blive gift. Så kunne han godt komme hertil, for ægtefæller fra hele verden må gerne komme hertil. Eller også kunne han bare været blevet her én uge mere, så havde vi nok også stået i en anden situation, siger hun.

Ni timers afstand

Ninna Nielsen og Timmie Mathews mødte hinanden i USA for otte år siden, da Ninna Nielsen var på udveksling i Virginia. Siden blev de kærester, men det er foregået på langdistance gennem hele forholdet. Derfor kan der ofte gå flere måneder mellem, at de har set hinanden. Men denne situation er noget anderledes.

- Vi har jo så altid vidst, hvornår vi skulle se hinanden igen. Der har altid været en dato, vi kunne se frem til. Den dato er nu udskudt på ubestemt tid, siger Ninna Nielsen.

I soveværelset hænger et verdenskort over sengen. Ninna Nielsen sætter sin finger lige under Washington, hvor Timmie Mathews befinder sig. Hun kan ikke nå hen til Danmark med den anden hånd.

Der er langt mellem Timmie Mathews, Ninna Nielsen og det ufødte barn. Alle håber, at de snart bliver genforenet. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

- Der er kun ni timer, og den tur har jeg jo taget masser af gange. Men lige nu føles det meget langt væk, sukker hun.

For til forskel fra det normale langdistanceforhold, de har haft i otte år, er der pludselig kommet endnu en distance mellem kommende forældre og kommende barn, som er svær for dem at overskue. Specielt når de ikke ved, om Timmie Mathews først kan komme til Danmark, når der er tre uger tilbage af graviditeten.

Havde vi vidst, at grænserne blev lukket på ubestemt tid, så havde vi skyndt os at blive gift. Så kunne han godt komme hertil Ninna Nielsen, Odense

Scanning over Skype

Ninna Nielsen sidder i sin nye lejlighed, som de to skulle flytte ind i sammen og blive en rigtig familie til sommer. Hun har købt småting til deres kommende barn, men der har ikke været mulighed for samarbejde om at male børneværelse eller slæbe babyting op på tredje sal.

Mellem lyserødt tøj og tilbehør ligger det seneste scanningsbillede. Det påvirker Ninna Nielsen at kigge på lige netop det. Hun måtte, ligesom til de tidligere scanninger, tage alene afsted.

- Da jeg kom ud fra scanningen, sad der en mand i venteværelset. Da hans kæreste kom ud, viste hun billeder, og han gav hende et kys og tog hjem sammen med hende. Der sad jeg med skype. Det kunne jeg godt mærke, at det gjorde ondt, husker Ninna Nielsen, der kunne tage alene hjem i lejligheden med et endnu større savn til sin forlovede.

Det er ikke kun scanninger og praktiske ting, Ninna Nielsen må klare selv.

De må rejse ind i Danmark Det er kun personer med et "anerkendelsesværdigt formål", der må rejse ind i Danmark. Det er blandt andet: Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark.

Personer med en gyldig arbejdstilladelse, herunder også personer, der endnu ikke har udnyttet deres arbejdstilladelse, og hvis indrejse sker for at arbejde i Danmark.

Personer, der skal levere varer eller tjenesteydelser til/i Danmark eller varer ud af Danmark, herunder også personer, der i erhvervsøjemed skal fragte varer ud af Danmark i personbil.

Ægtefæller, faste samlevere, forældre og børn til en dansker, der er bosiddende i Danmark, eller til en herboende udlænding, såfremt det tilrejsende udenlandske familiemedlem i øvrigt lovligt kan indrejse i Danmark.

Torsdag i forrige uge blev listen over anerkendelsesværdige formål udvidet i forbindelse med udvidelsen af fase 2 i genåbningen af Danmark.

Det gælder kun for personer med fast ophold i Norge, Island og Tyskland. De kan fra mandag rejse ind med en række formål, for eksempel hvis de er sommerhusejere, er kærester med personer med bopæl i Danmark, forlovede og bedsteforældre. Kilde: Rigspolitiet og regeringen.dk Se mere

- Det, at baby kan høre hans stemme, og vi kan spille noget musik sammen og ligesom skabe det her bånd, før hun overhovedet bliver født, får vi ikke lov til.

Stress for alle parter

De ni timers afstand fortsætter i en rum tid endnu. De seneste udmeldinger fra regeringen er, at der åbnes for EU-lande og muligvis andre lande fra 31. august. Ellers er udsigten, at Timmie Mathews tidligst kommer til Danmark tre uger før termin.

Sundhedsstyrelsen vurderer nemlig, at man som regel tidligst går i fødsel i uger 37. Det har Ninna Nielsen svært ved at se logikken i.

- Så burde det da være tre uger før det, så han kan nå at være her til fødslen? siger hun og slår ud med armene.

Ninna Nielsen sidder med de ting, der er købt ind til barnet. Men der er stadig meget der mangler, for hun vil gerne have, at Timmie er med til at gøre klar. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

At stå med hele graviditeten selv har bragt en masse stress med sig, og hun er bange for, om det kan påvirke barnet.

- Al den stress, som jeg er i, går lige i maven. Jeg passer på, men jeg frygter, at det kan påvirke det ufødte barn, fordi jeg er så presset, siger Ninna Nielsen.

Men også Timmie Mathews har det svært med at sidde så langt væk uden at kunne gøre noget. For hvis Ninna Nielsen risikerer at føde 22 dage før termin. Eller endnu tidligere, og så står hun alene med fødslen og alt det, der følger med.

- Han er snart ved at gå ud af sit gode skind. Han kan jo intet gøre derovre fra. Han håber bare, at der snart sker noget. Det er en kæmpe ting, han går glip af, og så ved vi ikke engang, hvad han kan nå at opleve, siger Ninna Nielsen.

Kan du ikke forstå, at der er sat en grænse i forhold til smitte?

- Jo, og selvfølgelig skal der være det. Men der bliver åbnet for fitnesscentre og afholdelse af store bryllupper. Jeg vil bare give ham et kæmpe kram og et kys, og så giver jeg ikke slip på ham igen. Så går vi gerne i karantæne sammen i lejligheden, fastslår hun.