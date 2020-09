Grøn bevægelse: - SDU's flyrejser bør tages op af regeringen

Efter det er kommet frem, at ansatte på Syddansk Universitet i 2018 og 2019 foretog henholdsvis 5.024 og 5.150 rejser med fly, opfordrer Den Grønne Studenterbevægelse i Odense regeringen til at lave en klima- og rejsepolitik for alle statslige institutioner.

I alt fløj ansatte på Syddansk Universitet i 2019 23,5 millioner kilometer fordelt på de lidt flere end 5.150 flyrejser.

Læs også Negativ social kontrol: Odense Kommune går målrettet efter religiøse råd

Det skyhøje forbrug af flyrejser står i skarp kontrast til, at Syddansk Universitet sidste år bekendtgjorde, at det ville være mere bæredygtigt ved at arbejde målrettet med FN’s 17 verdensmål.

- Jeg mener da klart, at når man går ud og siger, at man er et verdensmåls-universitet, så skal der simpelthen sættes ind, siger Christel Louisa Burret fra Den Grønne Studenterbevægelse.

Den Grønne Studenterbevægelse mener, at det for stort et ansvar at lægge på de ansatte, når Syddansk Universitet siger, at det er op til den enkelte ansatte at afveje en flyrejse over for klimamålene.

Derfor bør regeringen fastlægge en samlet rejsepolitik, der gælder for samtlige offentlige institutioner. Det vil også gøre bæredygtige transportformer mere attraktive, mener bevægelsen.

Men på Christiansborg får Den Grønne Studenterbevægelses opfordring en blandet modtagelse.

Enhedslisten byder opfordringen velkommen og mener, at der en del automatik i, at man næsten altid flyver.

Hos Dansk Folkeparti er holdningen en anden.

- Jeg tror ikke på, at vi her fra Christiansborg skal styre og sige: Nu må du ikke rejse ud i verden. Så tror jeg ikke, vi får den forskning ud af det, som vi gerne ville have skabt på SDU, siger fynskvalgte Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Læs også En institution i fynsk og dansk højskoleliv takker af

Eva Flyvholm fra Enhedslisten siger derimod:

- Jeg synes, universiteter og andre offentlige institutioner, der må man sige, man skal have en politik, siger hun og tilføjer, at det er noget partiet vil tage op i klimaforhandlingerne.

SDU oplyser til TV 2 Fyn, at direktionen i slutningen af august besluttede at udarbejde en model for årlige klimaregnskaber. Når den model er udviklet, vil omfanget af flyrejser og klimaaftrykket også blive gransket.