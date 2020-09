SDU går 'all in' på klimaindsats: Samtidig foretager de tusindvis af flyrejser

5.150.

Så mange flyrejser foretog ansatte på Syddansk Universitet i 2019. Samme år som universitetet bekendtgjorde, at det ville være mere bæredygtigt ved at arbejde målrettet med FN’s 17 verdensmål.

Det ærgrer Christel Louisa Burrett, som selv studerer på SDU og derudover er frivillig i Den Grønne Studenterbevægelse i Odense.

På SDU har vi tillid til, at vores forskere er i stand til at afveje deres behov for at kunne forske frit, herunder for eksempel også ved deltagelse i forskningsaktiviteter i udlandet, over for hensynet til klimaet Skriftligt svar fra SDU

- Det er ærgerligt, at det er en opadgående tendens, siger Christel Louisa Burrett til TV 2 Fyn og fortsætter:

- SDU gør mange ting for at blive et bæredygtigt universitet, og det tager også tid at implementere, men jeg kunne godt ønske mig, at det gik hurtigere, end det gør nu. Der ville det være oplagt at kigge på flytransporten, ligesom andre universiteter.

En aktindsigt, som TV 2 Fyn har fået, viser, at medarbejderne på SDU foretog 5.024 flyrejser i 2018. Tallet var i 2019 steget til 5.150, mens medarbejderne i 2020 indtil nu har fløjet 1.385 gange.

Læs også SDU vil være Danmarks mest bæredygtige universitet

Verdensmål som omdrejningspunkt

SDU’s beslutning om at arbejde ud fra FN's 17 verdensmål blev truffet i juni 2019. Tanken er, at verdensmålene skal gennemsyre alt på universitetet lige fra kantinedrift til forskningsområder.

- Vi går “all in” på alle 17 verdensmål og ikke kun nogle få udvalgte. Fattigdom og sult på globalt plan, mindskelse af ulighed og bekæmpelse af klimaforandringer er tæt forbundne og kræver en integreret indsats for at opnå holdbare resultater, sagde Niels Thorborg, formand på SDU dengang i en pressemeddelelse.

Èt af de mål, nummer 13, handler om klimaindsats og handler om at:

- Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Hvert at de 17 verdensmål har en række delmål – for mål nummer 13 lyder det blandt andet at:

- Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.

De 17 Verdensmål Afskaf fattigdom Stop sult Sundhed og trivsel Kvalitetsuddannelse Ligestilling mellem kønnene Rent vand og sanitet Bæredygtig energi Anstændige jobs og økonomisk vækst Industri, Innovation og Infrastruktur Mindre ulighed Bæredygtige byer og lokalsamfund Ansvarligt forbrug og produktion Klimaindsats Livet i havet Livet på land Fred, retfærdighed og stærke institutioner Partnerskaber for handling Kilde: verdensmaalene.dk Se mere

SDU har i dag ikke nogen egentlig rejsepolitk, som det for eksempel er tilfældet på Københavns Universitet. Her er alle ansatte forpligtet til at begrænse antallet af flyrejser og i samarbejde med en leder nøje overveje, om rejsen er nødvendig.

I rejsepolitikken fremgår det, at medarbejderen skal kunne begrunde, at en konference for eksempel ikke kan klares virtuelt. Hvis en rejse ikke kan undgås, er medarbejderen forpligtet til at vælge den mest klimavenlige transportform, som vil være bil, bus eller tog frem for fly, så længe det kan gøres med en 'rimelig meromkostning i tid og udgifter'.

- Det er fedt, at man som universitet opforderer studerende og ansatte til at have det for øje, når man skal planlægge sin rejse. Jeg synes da klart, at SDU kan drage inspiration fra det her og gøre noget lignende, siger Christel Louisa Burrett.

Læs også Kritik af SDU: - Universitetet forråder det, et universitet er

Ingen restriktioner på vej

TV 2 Fyn har bedt universitetets ledelse om at redegøre for, hvilke restriktioner der er indført for at begrænse flyrejser.

Ledelsen ønsker ikke at medvirke i et interview om sagen, men har sendt et skriftligt svar. Her oplyser universitetet, at der ikke er begrænsning på de ansattes flyrejser. Det bør være op til den enkelte medarbejders samvittighed at begrænse universitetets klimabelastning.

- På SDU har vi tillid til, at vores forskere er i stand til at afveje deres behov for at kunne forske frit, herunder for eksempel også ved deltagelse i forskningsaktiviteter i udlandet over for hensynet til klimaet. Det er således op til den enkelte forsker at foretage en afvejning af f.eks. klimamålet over for andre af FN’s verdensmål.

Universitetet oplyser desuden, at direktionen i slutningen af august i år har besluttet at udarbejde en model for årlige klimaregnskaber. Når den model er udviklet, vil omfanget af flyrejser og klimaaftrykket også blive gransket, lyder det.

Og det er vigtigt, mener professor i klimafysik ved Københans Universitet Jens Hesselbjerg Christensen.

- Man skal være opmærksom på, hvor mange rejser man rent faktisk foretager. Hvis man ikke har det overblik, er det ikke til at vide, hvor meget man skal reducere. Vi skal reducere samlet set. Hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalen, så er et også på flyrejser, siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Læs også Test din klimaviden: Hvor meget CO2 udleder én øl?

Årlige klimaregnskaber

Én af dem, der skal stå for universitetets nye årlige klimaregnskaber er Henrik Wenzel, som er professor i cirkulær økonomi ved SDU. Han er med i en arbejdsgruppe, der skal udvikle en model for et klimaregnskab på universitetet.

- Vi skal til at finde ud af, hvordan vi skal gøre det. Man kan ikke styre og forbedre noget, man ikke ved hvad er, siger Henrik Wenzel.

Hvorfor tror du ikke, SDU har søsat det her projekt tidligere?

- Der er måske nogen, der har været lidt tidligere ude, men det er nu, SDU for alvor har sagt, "nu gør vi noget ved det her og fejer for vores egen dør også", og så gør vi det grundigt. Nu går vi først i gang med meget grundigt at finde ud af, hvor vi har nogle påvirkninger, siger Henrik Wenzel.

Selvom arbejdsgruppen endnu ikke er gået i gang, peger Henrik Wenzel især på energiforbruget og transport som fokuspunkter.

- Vi ved, at vores transportarbejde er stort. For eksempel flyrejserne betyder meget på et universitet, så det ved jeg på forhånd er noget, der er interessant at få kigget på.

Du er selv forsker. Hvad ville det betyde for din forskning, hvis der kom politikker for flyrejser?

- Det kommer an på hvor stive, de bliver. Jeg ville hilse velkommen, at der kom nogle politikker inden for rimelighedens grænser, men jeg ville ikke hilse velkommen, at jeg skulle bruge to til tre dages rejsetid, hvis jeg kunne have nøjedes med en halv. Så tror jeg, det kommer til at gøre mere skade end gavn, siger Henrik Wenzel og fortsætter:

- Hvis man er en forsker, som jeg, der arbejder med grønne løsninger, så tror jeg, vi gør meget mere gavn med vores løsninger end det personlige bidrag, vi har.

Ifølge ham skal man passe på, at man ikke kommer til at hæmme kreative løsninger ved at begrænse folk for meget.

Læs også Langeland fortsætter kurs mod en bæredygtig kommune