Grov tone: Indvandrere, kvinder og politikere er udsat for mest had på nettet

- Det, der gør allermest ondt på mig, det er, at det går ud over vores frivillige. De kvinder, der har valgt at stille sig selv i front for at bane vejen for andre. Når de bliver udskammet og chikaneret, fordi de kæmper for kvinders frihed, gør det ondt på mig, uddyber hun.

Hun efterlyser, at magthavere og medier hjælper med at løse det problem, der har været medvirkende til, at 68 procent af danskerne i en nyere undersøgelse svarer, at de ikke har lyst til at deltage i debatten på de sociale medier, fordi tonen er for hård



- Der er brug for, at vi alle tager ansvar. Og der er særligt brug for, at magthavere og medier er deres ansvar bevidst, fordi de påvirker mange mennesker, og er med til at legitimere den slags opførsel. Når den nye undersøgelse viser, at for eksempel brune kvinder er særligt udsat i debatten, så har medierne et ansvar for at passe særligt godt på de kilder og moderere debatten, siger Kefa Abu Ras.