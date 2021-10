Havde ikke fået tilladelse: Mark Grossmanns ulovlige valgbanner pillet ned

Ifølge Mark Grossmann har han ikke selv hængt banneret op, men han beklager fejlen.

- Det er mit banner, så jeg tager selvfølgelig det fulde ansvar, når det hænger forkert.

- Det gik stærkt den dag, og der var mange bannere, der skulle hænges op på mange forskellige adresser. Vi havde både private adresser og nogle, hvor vi skulle undersøge for nærmere tilladelser, og så er der alligevel nogle, der er kommet op, siger han.

Det er Vejdirektoratet, der har pillet banneret ned. Vejdirektoratet kører tilsyn tre gange om ugen og kontrollerer, om blandt andet valgplakater hænger lovligt.

- Det er altid omfattende op til kommunalvalget. Her er der mange førstegangsopstillede, som måske ikke kender reglerne, fortæller Julie Barnbæk Jensen, der er fuldmægtig i afdelingen Planlægning og Myndighed under Vejdirektoratet.

Banneret, der er blevet fjernet, hang ved den gamle motorvejsafkørsel ved Svendborgvej. Den nedlagte afkørsel er stadig vejareal, og det er dermed ikke lovligt at opsætte valgplakater på stedet.

Komplicerede regler

Mark Grossmann fortæller, at han selv har været ude for at kigge til de bannere, han har fået hængt op.

- Det skulle selvfølgelig være pillet ned, men nu er det jo sket, og sådan er det, siger han.

Nu arbejder du hos politiet, så burde du ikke have undersøgt reglerne selv, inden du fik banneret hængt op?

- Jo, det burde jeg. Jeg talte også med en fra kommunen, hvor der blev peget på den lokation, og så ville de undersøge det nærmere. Men i mellemtiden er det så blevet hængt op, og det tager jeg selvfølgelig ansvar for.

Det er dog ikke helt slut med at se Mark Grossmann fs navn på bannere rundt om i kommunen.

- Jeg er ved at undersøge private grunde, hvor det kan komme op i stedet, sige byrådspolitikeren.

De klassiske valgplakater må først hænges op klokken 12 den fjerde lørdag før valget, som i år er den 23. oktober.

For valgbannere gælder der dog andre regler. Hvis banneret hænger på privat grund i et bymæssigt bebygget område, er der ingen regler for, hvornår banneret hænges op. Drejer det sig derimod om en grund, der ligger uden for byen og er karakteriseret som ”åbent land”, det vil sige for eksempel en mark, så må valgbanneret først hænges op den 23. oktober ligesom valgplakaterne.