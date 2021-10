Valgbannere pillet ned efter mindre end en uge: - Det er træls, men det skal være efter reglerne

Det er nok de færreste, der har misset, at der er et kommunalvalg lige om hjørnet.

Helt tydeligt har det den seneste uges tid været lidt uden for Bogense, hvor et stort valgbanner med Konservatives spidskandidat i Nordfyns Kommune, Anders Thingholm, har prydet to halmballer stablet oven på hinanden.

Men fra mandag eftermiddag var det ikke længere at finde, ligesom de øvrige bannere i kommunen var pillet ned.

Det er sket efter, at Fyens.dk har været i kontakt med Indenrigsministeriet og Vejdirektoratet. Derigennem er det kommet frem, at det ikke er tilladt at hænge valgbannere op allerede.

- Der ligger tilsyneladende en bekendtgørelse fra 2018, der præciserer det her med, at både plakater og bannere først må sættes op fra den fjerde lørdag før valgdagen. Den har vi simpelthen ikke været opmærksomme på før for en halv time siden, sagde kommunaldirektør Morten V. Pedersen mandag til fyens.dk.

Ærgrer sig

Det betyder, at bannerne først kan komme op igen 23. oktober, hvor det også er tilladt at hænge valgplakater op. Det ærgrer den konservative spidskandidat.

- Det er selvfølgelig træls, men det skal være efter reglerne. Man må bare sige, hvor der er mennesker, laves der fejl, siger han til TV 2 Fyn.