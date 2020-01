Helt på Månen: Da 11-årige Jonathan mødte sit store idol

- Hej. Jeg hedder Jonathan og går i 5.b.

11-årige Jonathan Bøgh-Fredslund står foran sine skolekammerater på Provstegårdskolen i Bolbro, lidt nervøs, og byder velkommen til et foredrag, som han selv har arrangeret - og set frem til længe.

Lige om lidt går Jonathans store idol, astronauten Andreas Mogensen, på scenen for at fortælle børnene om sin rejse ud i rummet - noget, ingen andre danskere har gjort før eller siden.

Vandt 40.000 kroner

Det er Jonathans fortjeneste, at Danmarks første astronaut i dag holder foredrag for eleverne på Provstegårdskolen. Sidste år vandt han 40.000 kroner, som han nu bruger til at arrangere foredrag for nysgerrige børn i Odense.

- Der var et projekt, der hed “Bolbro bestemmer”, hvor Bolbro fik en hel masse penge, der skulle fordeles på ideer, som stillede op. Så begyndte min mor og jeg at tale om det, og til sidst kom vi med den ide, at vi kunne holde foredrag for nysgerrige børn i Odense, forklarer Jonathan Bøgh-Fredslund.

Den videbegærlige 11-årige har allerede afholdt to foredrag - et om solsystemet og et om robotter. De næste to er også allerede planlagt. De kommer til at handle om trylleri og Harry Potter.

Nummer et på ønskelisten

Men torsdagens foredrag med den danske astronaut er på alle måder højdepunktet for Jonathan Bøgh-Fredslund, der altid har været fascineret af det uendelige verdensrum og astronauterne, der udforsker det.

- Lige siden jeg vandt pengene til at holde foredraget, har han været på min ønskeliste, siger han.

At Jonathan selv har taget initiativ til og arrangeret foredraget - kun med lidt hjælp fra sin mor - imponerer Andreas Mogensen.

- Jeg synes, det er et rigtig godt og imponerende initiativ, han har taget. Det viser hans engagement og interesse for det, så det er positivt, siger astronauten efter foredraget, mens han signerer bøger og skriver autografer til de begejstrede børn.

Fælles fascination for rummet

For selv om der er 32 år og en rumrejse til forskel mellem Jonathan Bøgh-Fredslund og Andreas Mogensen, er de stadig bare to drenge, der er dybt fascinerede af verdensrummet, som udvider sig og skaber rum for nye mysterier hvert eneste sekund.

- Der er jo bare noget fascinerende ved rummet. Det er ikke kun forskning. Rumforskning handler også om de mere filosofiske, næsten religiøse, spørgsmål om, hvor vi kommer fra. Hvad er det for en verden, vi er en del af, og hvad byder fremtiden på?

- Så der er jo et eller fascinerende ved det, og så taler det til vores naturlige nysgerrighed om at forstå den verden, vi er i. Jeg tror, det er det samme, som drev de tidligere eventyrer. Den her undren over, hvad der ligger på den anden side af horisonten. Hvad er der derude?, spørger den kendte astronaut retorisk.

Fyldt op med stolthed

Efter foredraget, fyldt op med ny viden, fik Jonathan Bøgh-Fredslund overrakt et signeret eksemplar af Andreas Mogensens bog “Min rejse til rummet” til minde om mødet med idolet. Et møde, Jonathan ikke glemmer foreløbigt.

- Altså, det er jo… Ja, jeg synes, det er sejt. Jeg er selv lidt stolt over, at jeg har fået ham hertil.

Selvom Jonathan Bøgh-Fredslund nu har mødt sit idol, er han ikke sikker på, at han selv drømmer om at blive astronaut, men én ting vil han gerne prøve, siger han.

- Det ved jeg ikke, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at prøve at være vægtløs.

