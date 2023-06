Her er de ti største ønsker til næste års Tinderbox

Tømmermændene er så småt sivet ud af kroppen, stemmen er kommet tilbage, og tøjet er måske blevet vasket. Årets Tinderbox er forbi, og TV 2 Fyn har bedt jer om at komme med de navne, I ønsker, skal stå på festivalens plakat i 2024.

Musikprogrammet har i år været omdiskuteret. Blandt andet fordi Tinderbox blev ramt af flere afbud, og fra mange lød det, at afløserne ikke var store nok navne.

Men hvilke musikere skal stå på scenerne i Tusindårsskoven næste år, hvis der var frit valg på alle hylder?

Her kommer de navne, flest læsere har ønsket, og på en skala fra et til seks rangerer Fyens Stiftstidendes musikredaktør, Simon Staun, hvor realistisk navnene er at se på Tinderbox.