Historisk lang lukning af bro: - Der var fuldstændig kaos

I stedet for at køre omkring havnen kørte hun omkring Tarup Center for at undgå kaosset omkring broen over kanalen.

- Det har ikke kun med sneen at gøre. Det har altså noget med den bro at gøre. Min kollega kom også over en time for sent, forklarer Marianne Jensen.

- Snekaosset hjælper ikke på det. Der er alt for mange, der skal finde alternative ruter.

Lukningen af broen har uden tvivl øget presset på mange andre veje i Odense - ikke mindst ringvejen syd om byen.

Kører over broen hver dag

Odins Bro åbnede i 2014. Marianne Jensen kører over broen, hver dag når hun skal på arbejde.

- Det var en kæmpe hjælp, da broen kom.

Har du oplevet noget lignende?

- Nej, slet ikke. Der har ikke været problemer med den før - måske kun lige et døgns tid.

Broen har i forbindelse med vejarbejde været lukket i op mod ti timer, men det har været sent om aftenen og i løbet af natten.

Til gengæld lukker den med jævne mellemrum - også i myldretrafikken - når skibe skal passere ringvejen over Odense Kanal. Her er broen spærret i op mod en halv time.

Derfor er broen lukket

Odins Bro er med sin samlede spændvidde på knap 118 meter Nordeuropas største svingbro og et markant vartegn i Odense. Den er fortsat lukket på ubestemt tid.

Ifølge Odense Kommune er det nuværende nedbrud det længste i broens historie.