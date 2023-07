Højme Svømmehal genåbner lørdag.

Det skriver Odense Idrætspark på Facebook.

De gode nyheder kommer efter, at der onsdag udbrød brand i et solcelleanlæg på taget af svømmehallen.

Chefen for Fritid og Folkeoplysning for Odense Kommune, Rune Bille, fortalte torsdag til TV 2 Fyn, at intet tydede på, at den bærende konstruktion i bygningen var ramt af branden.