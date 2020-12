Ingen adgang på restauranter: Jan og Jon må igen lukke for gæster på Bondestuen

Regeringen præsentede mandag endnu engang nye restriktioner i kampen mod coronaen. Restriktionerne rammer Odense, Aarhus og 36 kommuner på Sjælland, hvor smitten med covid-19 er steget voldsomt.

Og endnu engang stod restauranter, caféer og barer for skud.

De skal nemlig holde lukket fra onsdag 9. december 2020 til søndag 3. januar 2021.

- Nu skal vi have arbejdshandskerne på for at se, om vi igen kan komme op og få luft. Hver gang føler man, at man ryger under vandet og skal kæmpe for at komme op og få luft. Vi får fuldt booket, og så kommer der nye restriktioner, og så skal vi tømme kalenderen igen, siger Jan Arentoft, der er medejer af Restaurant Bondestuen i Odense.

Sammen med en af restaurantens andre medejere, Jon Tølbøll, fulgte de med, da regeringen præsenterede de nye corona-tiltag. Og selvom det ikke kommer som en stor overraskelse, rammer dagens udmelding hårdt. De næste to weekender skulle Bondestuen have været fyldt med mennesker og julestemning.

Men det er nu aflyst.

- Det bliver en stor omsætning, som vores sted går glip af i den måned her, siger Jon Tølbøll.

Håber på opbakning

Nu går arbejdet med at klare endnu en nedlukning igen igang for ejerne af Bondestuen. Og her håber Jan Arentoft, at alle dem, der har arrangementer, vil udsætte dem i stedet for at aflyse.

- På Bondestuen har vi rigtig mange mennesker, der bakker op omkring os og har gjort det hele tiden. Men hvor lang tid kan vi blive ved med at bede om deres opbakning?, spørger Jan Arentoft.

Mens gæster ikke har lov til at spise eller drikke deres varer i restauranter, caféer og barer før i det nye år, er det fortsat muligt at hente takeaway.

Det regner medejerne dog ikke med bliver en mulighed for deres kunder.

- Vores køkken er ikke gearet til takeaway, så det bliver nok svært for os. Vi undersøger selvfølgelig muligheden, men jeg tror, det bliver svært, siger Jon Tølbøll.

Kompensation skal udbetales nu

Hos hotel- og restaurantionsbranchen Horesta forventer man også, at den nye omgang med coronarestriktioner bliver hård.

- Folk hænger i med det yderste af neglene. Og det her gør det ikke mindre alvorligt, siger Sten Slot, der er formand for Horesta i Region Syddanmark.

Derfor opfordrer han til, at kompensationen udbetales hurtigst muligt. Ifølge Sten Slot mangler flere virksomheder stadig at få udbetalt penge tilbage fra august.

Og muligheden for takeaway er ikke nok for restauranterne.

- Der er jo masser af medarbejdere, der skal sendes hjem - blandt andet tjenerne. Og takeaway kan slet ikke opveje den omsætning med drikkevarer, og hvad der ellers følger med, når man er ude at spise, forklarer Sten Slot.

