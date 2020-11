Kan elektroder fjerne Mariannes rygetrang?

Over 40 år har 58-årige Marianne Lund Hansen røget cigaretter. Men det skal være slut nu. Derfor prøvede hun onsdag en elektrodebehandling hos Klinik BioPuls i Odense. Og reaktionen efter den halvanden times behandling var klar.

Det er første gang, jeg har holdt mig fra smøger så længe Marianne Lund Hansen, Odense

- Jeg har det godt. Jeg er vildt afslappet, og jeg har ikke lyst til en smøg, siger Marianne Lund Hansen.

Og dermed har behandlingen umiddelbart levet op til, hvad den lover.

Ifølge klinikken fjerner behandlingen den fysiske nikotintrang, ved at elektromagnetiske impulser får nikotinreceptorerne til at trække sig sammen. Efter 12 timer skulle den fysiske trang så være helt væk.

Elektrodebehandlingen varer i sig selv 45 minutter. Inden der har man en samtale med en behandler om ens motivation og forventninger. Foto: Maria Borring Jakobsen

Følelsen er helt væk

Klinik BioPuls Klinik BioPuls har behandlinger mod rygestop. De bruger metoden elektrostimulation, hvor ultra-svage elektromagnetiske impulser påvirker nikotinreceptorerne via elektroder, der sættes på kroppen. Blot én behandling af halvanden times varighed kan ifølge deres hjemmeside gøre en fri af afhængigheden og trangen til nikotin. Se mere

Mariannes reaktion var klar, da hun trådte ud af behandlingslokalet, men hvordan ser det ud efter de tolv timer?

- Følelsen fra starten er helt væk. Jeg har den største lyst til at ryge. Jeg har det af helveds tid - hold kæft jeg har det skidt, siger Marianne Lund Hansen og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvorfor min trang var væk lige efter behandlingen. Om det var, fordi jeg var oppe at køre. Så overspændt. Jeg ved det ikke.

Inden behandlingen tømte Marianne Lund Hansen lageret af cigaretter hjemme i huset i Odense, så hun har slet ikke mulighed for at falde i, som hun siger. Derfor har hun også holdt det længste rygestop nogensinde.

- Det er første gang, jeg har holdt mig fra smøger så længe. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Men jeg tør ikke engang køre ned på tanken efter min pakke, fordi jeg er bange for, jeg køber cigaretter.

Den fysiske trang er hun dog slet ikke i tvivl om, at hun stadig har.

- Det er ikke bare vanen, det er ligeså meget selve nikotintrangen. Det er jeg sikker på. Jeg føler stadig den fysiske trang til en cigaret.

- Jeg er ikke i tvivl om, at hvis jeg blev tilbudt en cigaret af en ven, eller hvis jeg fandt en herhjemme, så ville jeg ryge den.

Kæmper videre

Klinik BioPuls siger, at man endelig skal vende tilbage, hvis behandlingen ikke virker.

- Vi siger til vores klienter, at de skal vende tilbage med det samme, hvis de følger, at rygetrangen er tilbage. Og så kan de få en gratis genbehandling, siger ejer af KlinikBioPuls Per Nielsen.

Men det har Marianne Lund Hansen ikke lyst til.

- Jeg tænker, det vil være lidt spild af tid, når det ikke virkede første gang.

Hun vil i stedet kæmpe videre selv. Hun har bestilt en e-cigaret uden nikotin på nettet, som hun håber når frem, så hun kan se, om det kan hjælpe med at stille lysten.

