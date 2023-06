Kansas City kan være dødsdømt: Har ikke penge til elregning

Håbet løber lige nu ud i sandet for direktør Thomas Aarup og resten af holdet bag spillestedet Kansas City. Odenses By- og Kulturudvalg har nemlig holdt møde i dag om spillestedets fremtid, efter det har fået 4,5 millioner fra Odense Øvelokaleforening, som var udbetalt uberettiget.

Men der var ikke politisk flertal for nogle af løsningsforslagene for fremtiden - primært fordi Socialdemokratiet, som vil videreføre stedet med en ny ledelse - manglede en mand ved mødet, og dermed ikke længere havde flertal i udvalget.

Beslutningen er derfor udskudt til et byrådsmøde, som efter planen først finder sted efter sommerferien. I mellemtiden har udvalget besluttet at starte en advokatundersøgelse af forløbet omkring alle de penge, som er udbetalt uberettiget. Og det glæder Thomas Aarup.

- Det har vi jo skreget efter i tre måneder. Men det kommer alt for sent. Den 30. juni er det slut, for så bliver vi nødt til at begære os selv konkurs. Vi har ellers helt siden starten haft åbne døre, for vi har ikke noget at skjule, fortæller han og fortsætter:

- Administrationen og Søren Windell har i høj grad siddet på hænderne, og nu er det trukket så meget i langdrag, at det efterhånden kan være ligegyldigt. Vi har ikke engang penge længere til at betale strømregningen.

Han håber imidlertid på, at der fra politisk side er vilje til at lave et ekstraordinært byrådsmøde hurtigt, så der kan træffes en beslutning om økonomien inden strømmen bliver lukket og kuratorer rykker ind.