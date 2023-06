Kommentator: Odenses store, grønne trafikplan er bygget på glas

Solen skinnede og smilene var store, da et samlet Odense-byråd med borgmester Peter Rahbæk Juel (S) i spidsen i sidste uge præsenterede den grønne mobilitetsplan.

Her en uge senere er smilene knap så store, og der er kommet skyer på himlen.

Det er i hvert fald vurderingen, hvis man spørger TV 2 Fyns politiske kommentator Jesper Buch, som mener, at forliget hviler på et "skrøbeligt fundament af glas".

- Der vil komme store justeringer hen ad vejen. Måske ligefrem af en størrelse, som i sidste ende kan føre til, at de borgerlige forlader forliget for at bruge det mod borgmesteren i valgkampen 2025. Det vil i så fald være højt spil, siger Jesper Buch.

Det sidste vender vi tilbage til.

Joker ude af spillet

Først jokeren, som kan få de borgerlige til at skride fra forliget.

- Jokeren er kommunens ønske om at sætte farten ned på motorvejen. Et væsentligt element i planen, fordi der her virkelig kan spares meget C02, som ellers skulle være hentet ved for eksempel vejlukninger, trafikøer og nul-emissionszoner inde i byen, siger Jesper Buch.

Han mener dog, at jokeren allerede er på vej ud af spillet.

- Det er den, fordi farten ikke bliver sat ned på motorvejen. Det synes jeg er ret klart efter gårsdagens meldinger fra transportminister Thomas Danielsen (V), som kaldte det en "dårlig og dyr løsning".

- Ministen kunne have trådt vande, men var meget direkte i sin kritik af forslaget. Med den udtalelse tror jeg ikke, at farten kommer ned på den 14 kilometer lange motorvejsstrækning i Odense Kommune.

- Der er rigtig mange kommuner i Danmark, som lægger jord til motorvejsnettet. Hvis farten skal ned omkring Odense for at redde klimaet, vil der nok være mange borgmestre, som stiller sig op i køen og siger, at "så skal farten også ned på den del af motorvejen, der løber igennem vores kommune", siger Jesper Buch.

Andre redskaber

Uden fartnedsættelse på motorvejen skal partierne i gang med at forhandle om nye redskaber for at reducere CO2-udledningen med de planlagte 100.000 ton i 2030.

- Så skal der findes 13.000 ton CO2 på andre måder. For eksempel ved at lukke veje, indføre nul-emissionszoner eller andre ting, som kan gøre det endnu sværere for bilisterne, siger Jesper Buch.

- Men det vil de borgerlige ikke være med til, og jeg tror, at de er klar til at bruge vejlukninger som en måske ligefrem kærkommen begrundelse for at forlade forliget.

Kommentatoren forklarer, at der på de indre linjer i dele af Venstre og Konservative er en tro på, at man kan vinde næste valg ved at lade borgmesteren gå med sit eget røde flertal.

- Specielt Venstre virker fastgroet i, at man kan gentage det gode valg i 2013, hvor Socialdemokraterne var tæt på at tabe borgmesterposten på grund af lukningen af den firesporede Thomas B. Thrigesgade.



- Men den strategi vil være farlig, for jeg tror ikke, at man kan genbruge en ti år gammel valgkampssucces, siger Jesper Buch.

Byen har ændret sig

Byen har gennemgået en stor forvandling i de år, der er gået siden Venstres Jane Jegind og Socialdemokraternes Anker Boye kæmpede i 2013.

- Venstre fik ganske vist et godt valg, men måtte levere vælgerne tilbage fire år senere.

- Byen var kommet videre, og i dag står det tydeligt for de fleste, at det var den rigtige beslutning at lukke motorgaden, selv om Anker Boye og Co havde svært ved at overbevise borgerne om de gavnlige effekter.

- Prøv at kigge på Miljøstyrelsens støjkort 2023. Det lyser blodrødt langs ringvejene. Blodrødt langs de store indfaldsveje ind til centrum. Jeg er ret sikker på, at der bor tusinder af mennesker langs vejene, som gerne vil slippe for noget af støjen og trafikken.

Og hvis ikke de er optaget af støjen, er de måske optaget af klimaet, som slet ikke var på dagsordenen, da man lukkede Thrigegaden i sin tid, vurderer Jesper Buch.



- Læg dertil, at byen har omkring 40.000 studerende. At byfortætningen er i gang inde i centrum, hvor interessen for bilisterne i forstæderne nok er ret begrænset.

Derfor vurderer han, at de borgerlige skal tænke sig grundigt om, inden de eventuelt tænker den grønne mobilitetsplan ind i valgkampen i 2025.

- I hvert fald skal de som minimum være i stand til at pege på troværdige og alternative løsninger til for eksempel vejlukninger, trafikøer og nul-emissionszoner.

- Hvis de kun vil køre valgkamp på genåbning af veje og afskaffelse af trafikøer for at sikre mere benzintrafik inde i Odense, spiller de højt spil.

- Dertil er der sket alt for meget siden 2013, siger Jesper Buch.

Både Christoffer Lilleholt (V) og Søren Windell (C) fortæller torsdag, at de hele tiden har haft på fornemmelsen, at det ville blive et 'nej' til at sætte hastigheden ned på motorvejen.