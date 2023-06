Odense sænker farten - se den store trafikplan

Trafikken i Odense står over for store forandringer.

Det ligger fast, efter partierne i Odense Byråd natten til torsdag indgik en stor aftale om at reducere CO2-udledningen fra trafikken i Odense. Der er tale om et bredt forlig, som hele byrådet står bag.



Aftalen præsenteres fredag eftermiddag på et pressemøde på Odense Rådhus.



Den store plan, der har det mundrette navn "Den grønne mobilitetsplan", er ganske omfattende, men det generelle hovedfokus er, at det fremover bliver lidt mere besværligt for bilisterne og lidt nemmere for cyklister, fodgængere og buspassagerer.



Planen betyder, at Odense Kommune reducerer CO2-udledningen med 100.000 ton i 2030, forudsat at alle tiltag gennemføres som aftalt.

Farten ned

Generelt kommer der fartnedsættelser på stort set alle veje i kommunen.

På Fynske Motorvej foreslåes en fartgrænse på 90 kilometer i timen, men her er problemet, at det samlede CO2-mål kun kan nåes, hvis kommunen får tilladelse af Folketinget.

Der er dog enighed om, at der skal findes andre løsninger, hvis for eksempel politiet og Vejdirektoratet siger nej til planerne.

Til gengæld kan kommunen selv vælge at sænke hastigheden inde i byen, og det vil man gøre.

Farten skal ned med 20 kilometer i timen på stort set alle veje indenfor kommunegrænsen. Ikke mindst på de store indfaldsveje som Hjallesevej, Odensevej, Stenløsevej, Vesterbro, Ejerslykke og Kragsbjergkvarteret.

Busbaner og stoppesteder

Mens det bliver lidt mere besværligt for bilisterne, bliver det til gengæld lidt nemmere for brugerne af den kollektive trafik.

For eksempel får busserne på udvalgte steder deres egen bane, hvor de kan køre 50 kilometer i timen, mens bilerne i deres baner højest må køre 30.



Busbanerne indføres kun de steder, hvor der i forvejen er to baner. I første omgang på Søndre Boulevard, hvor arbejdet med etableringen går i gang allerede til efteråret.



Dertil kommer etablering af en række stoppesteder ved indfaldsvejene

Bløde trafikanter

Der kommer også bedre forhold for de bløde trafikanter i form af fodgænger- og cykelzoner omkring alle skoler i Odense.

På Klosterbakken skal den femte nedkørsel til P-kælderen lukkes, og der skal være bedre cykelpassager i gågadesystemet og omkring Odense Teater, Byens Bro og i Jernbanegade.

Desuden får cyklister og fodgængere fortrin ved lyssignalerne.

De bilister, som kører i benzinbiler, skal dog ikke regne med, at der er frit valg mellem alle P-pladser, hvis de kører ind til centrum.

Parkeringspladsen ved slottet vil blive forbeholdt el-biler, og parkeringsafgiften for benzinbiler stiger til det dobbelte på kommunale parkeringspladser.

Ingen vejlukninger

Der er ingen vejlukninger i forliget, men det kan stadig ikke helt udelukkes at komme på tale på et senere tidspunkt.

Hvis det viser sig, at nogle af tingene ikke virker efter hensigten, har politikerne nemlig forpligtet hinanden på, at der så skal tages andre midler i brug.

Flere af tiltagene i den grønne mobilitetsplan sættes i værk allerede i løbet af efteråret.