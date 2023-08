Læs interviewet med Tommy Hummelmose: Odenses største CO2-udleder bør bidrage mere end bilister

Politikerne i Odense er uenige om, hvordan byen skal nå i mål med at blive klimaneutral senest i 2030.

Der er sat et mål om, at CO2-udledningen fra transportområdet i Odense skal reduceres med cirka 100.000 ton om året.

I juni indgik et enigt byråd en politisk aftale, hvor man reducerede den årlige udledning på transportområdet med cirka 100.000 ton – og målet var dermed nået.

Cirka 16.000 (ud af de 100.000 ton) hentes ved at reducere hastighedsgrænserne i byen med 20 kilometer i timen.

Det vil Konservative og Venstre i Odense dog ikke længere være med til, og derfor skal forligspartierne mødes onsdag for at drøfte aftalens indhold igen.

Nu vil Konservative så gerne finde de 16.000 ton på en anden måde – for eksempel reduktion af CO2 fra Odenses største CO2-udleder Fynsværket. Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) vil dog ikke blande Fynsværket sammen med transportområdet.

TV 2 Fyn har tirsdag lavet et længere interview med Tommy Hummelmose (K) om mobilitetsplanen forud for onsdagens møde mellem forligspartierne.

Læs hele interviewet herunder:

Hvad vil I gerne drøfte?

- Vi vil gerne drøfte to ting. Den ene ting er, hvorvidt vi kan gøre den grønne omstilling endnu skarpere ved at øge andelen af CO2, der skal fanges fra Fynsværkets skorstene.

- Den anden del er, at vi er enige om 98 procent af den grønne mobilitetsplan, men de sidste to procent, som drejer sig om praktiske hastighedsnedsættelser i centrum. Dem vil vi gerne høre forligspartierne, om vi der tog munden lidt for fuld og skal finde nogle andre løsninger end dem, der er i øjeblikket er aftalt.

Hvor mange ton udgør de ud af de samlede 100.000 ton, som var malet på transportområdet?

- Samlet set reducerer vi med over 500.000 ton, og heraf er 100.000 ton på transportområdet. Heraf vil vi gerne drøfte reduktion af 16.000 ton, som vedrører de hårdeste hastighedsnedsættelser i centrum.

- Det er vigtigt at have det med, fordi vi ønsker jo at reducere mere end det aftalte. Vi ønsker bare, at reduktionerne skal findes på andre områder end ved de drastiske hastighedsnedsættelser i centrum.

- Måske kan vi finde nogle af dem på hastighedsnedsættelser, men vi vil gerne drøfte måden, vi har aftalt hastighedsnedsættelser på. Min vurdering er, at vi sagtens kan finde noget ved hastighedsnedsættelser, eksempelvis i villakvarterer eller helt inde i det inderste af centrum, men en del af de hastighedsnedsættelser, vi har fundet, for eksempel ned ad Sejersgårdsvej, hvor der i øjeblikket er aftalt, at der skal køres 30 kilometer i timen, der har vi lyttet til odenseanerne og vurderer, at det er for voldsomt.

Så nogle steder vil I godt kunne acceptere hastighedsnedsættelser?

- Ja, bestemt. Vi er enige i, at hastigheden på motorvejen skal ned, ikke mindst fordi der er en utrolig masse støjramte odenseanere, som i dag døjer med en voldsom støj fra motorvejen. Vi skal fastholde vores ambition omkring 90 kilometer i timen på motorvejen igennem Odense.

- Der kunne også være områder ude i villakvartererne, hvor det kunne være formålstjenligt med, at man kunne køre lidt langsommere, og der kunne også være områder helt ind i det inderste af centrum, hvor der kunne køres langsommere.

Hvor mange ton drejer det sig om, hvis man nedsætter hastigheden i villakvarterne?

- Ja, det skal vi have forvaltningen til at kigge på, hvad vi kan blive enige om. Vores hensigt med forligspartismødet er, om vi kan finde nogle af de 16.000 ton ved at øge co2-opsamlingen på Fynsværket, samtidig med at vi stadigvæk holder fast i, at der er udvalgte strækninger, hvor vi godt kan køre lidt langsommere.

Udledningen fra Fynsværket har ikke noget at gøre med udledningen på transportområdet. Blander I ikke tingene lidt sammen, når målet har været at finde 100.000 ton på transportområdet? Fynsværket er et andet regnskab.

- Nej, det er det bestemt ikke. Jeg tror, Jorden og klimaet er fuldstændig ligeglad med, hvor CO2’en kommer fra. Det, vi overordnet set har besluttet, er, at vi skal reducere med mere end 500.000 ton CO2 i Odense Kommune. Heraf kommer langt størstedelen fra Fynsværket, og vi er af den klare overbevisning, at vi kan blive endnu mere ambitiøse i den grønne omstilling ved at øge CO2-opsamlingen fra Fynsværket, så tingene hænger sammen.

Borgmesteren har sagt, at han vil ikke være med til at blande tingene sammen.

- Jamen, det ved jeg ikke, hvad borgmesteren mener med at blande tingene sammen. CO2 er CO2 i atmosfæren over Odense. Jeg håber da, at borgmesteren og de øvrige partier er lydhøre for, at hvis vi kan finde mere end 16.000 ton ved at øge CO2-opsamlingen på Fynsværket, så er det bedre for klimaet end at holde fast i en målsætning, hvor min vurdering er, at her har vi ikke odenseanerne med os, hvis vi skal reducere hastigheden så kraftigt. Det er absolut vigtigt for mig, at odenseanerne kan se sig selv i den klimaaftale, vi indgår, og så tror jeg på, at vi kan lave en aftale, hvor alle kan være med - også odenseanerne.

Er vejlukninger udelukket?

- Ja, altså, den her Gent-model, der har været talt meget om, altså hvor man deler byen ind i zoner, har ikke gang på jord for Konservative og Venstre, ligesom nulemissionszoner, altså hvor kun en bestemt del af Odenses borgere må køre. Det mener vi bestemt også er diskriminerende for odenseanerne, så det er ikke vores kop te. Vi kunne godt kunne se på at udvide vores gågadenettet, og hvis man udvider sit gågadenet, lukker man jo reelt nogle nogle nogle veje i centrum, så vi har ikke nogen skarpe holdninger til, hvordan vi gør det her. Vi vil ikke lave trafikøer, og vi vil ikke lave nulemissionszoner.

Er der andre tiltag, som kunne tages i brug, hvis vi holder os til transportområdet?

- Vi håber, at partierne godt kan se, at vi skal kigge på Fynsværkets udledning, men hvis vi skal se på på andre faktorer, så ved vi jo reelt ikke endnu, hvor stor andelen af elbiler er i 2030, som jo ligesom er deadlinen, for det kunne jo være, hvis vi ser lidt på, hvad De Danske Bilimportører siger, så er det jo, at udviklingen går langt stærkere, end vi troede for et halvt år siden. Måske er der ikke behov for at reducere med de fulde 16.000 ton. Det kunne jo være, at de nye beregninger viser, at andelen af elbiler er endnu større, end vi i dag har kalkuleret med.

Venstrefløjen har sagt, at det her er helt ude i hegnet og opfordrer jer til at forlade forliget. Er I parate til det?

- Ej, det ser jeg nu ikke, at vi forlader forliget. Jeg tror måske, at SF og Brian Dybro lige skal vænne sig til, at det ikke er det eneste parti, der har en ambitiøs klimapolitik. Det passer ikke helt ind i Brian Dybros standardfortælling om, at han skulle være den grønneste. Vi vil faktisk gerne reducere mere, end det i øjeblikket er aftalt.