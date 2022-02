Nu reagerer OB på kritik: Overskud fra legendetrøje doneres ubeskåret til kræftforskning

Lars Høgh, der spillede hele sin karriere i OB, døde i december efter længere tids kræftsygdom.

Familien: OB har været fraværende

Familien hævdede i udtalelsen, at klubbens interesse for Høgh i de sidste mange år har været "totalt fraværende".

- Havde OB villet, kunne de passende have lavet denne legendetrøje for længst eller have hyldet ham på anden måde, mens han var i live, skrev familien videre.

Nu reagerer OB, og skriver blandt andet, at "Lars Høgh er en legende i dansk fodbold, og vi ønsker at ære hans eftermæle. Derfor går overskuddet fra den kommende legendetrøje ubeskåret til kræftforskning".

OB oplyste mandag i denne uge, at klubben ville donere 100 kroner per solgt legendetrøje til bekæmpelse og forskning i kræft i bugspytkirtlen - uanset om trøjesalget giver et overskud eller ej.

"Vi er kede af den modtagelse, nyheden fik, og derfor har vi besluttet, at hele overskuddet fra trøjesalget går ubeskåret til kræftforskning".