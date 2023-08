Lastbil i brand: Vej er spærret

Østre Ringvej i Odense er helt spærret mellem Brejngaardsvej og Kertemindevej.

Det skyldes, at en lastbil er brudt i brand, skriver P4 Trafik Syddanmark på det sociale medie X.

Benyt derfor Lunden som omkørsel, lyder det i opslaget.

Vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard fortæller til Fyens Stiftstidende, at flammerne er under kontrol, men at der fortsat vil være en del kødannelse og trafikale udfordringer på strækningen.

Her var det en lastbil med skrot, som der af uvisse årsager gik ild i, fortæller vagtchefen til avisen.

- Vejen vil forblive spærret, indtil vi kan få bugseret lastbilen væk, siger vagtchefen til Fyens Stiftstidende.

Vejen forventes at blive åbnet op igen omkring klokken 17.00, uddyber vagtchefen.