Letbanen i nyt uheld: Svingende lastbil rammer letbanetog

Ifølge Odense Letbane skete der kun materielle skader, og hverken lastbilchauffør eller letbanefører/instruktør er kommet noget til. Der er dog sket tydelig skade på letbanetoget, som ved 11-tiden var i stand til at køre væk ved egen kraft.

Uheldet skete klokken 10.15.

Anden gang på få uger

Uheldet fredag formiddag er det andet uheld inden for få uger, som letbanen er involveret i.

Tirsdag den 30. november ramlede et letbanetog sammen med en bil i krydset ved Ørbækvej og Stærmosegårdsvej.

Ifølge vicepolitiinspektør Søren Frederiksen fra Fyns Politi viste en video efterfølgende tydeligt, at sammenstødet skete, fordi bilisten ikke holdt tilbage for rødt i lyskrydset. Bilisten blev derfor sigtet for at køre over for rødt.