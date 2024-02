Levende og døde babyer fødes side om side - men det skal være slut, mener politikere

Men det vil Dansk Folkepartis Carsten Sørensen ikke vente på.



- Jeg er uenig med dem, at vi skal vente. Nyt OUH bliver hele tiden skubbet, og den tidshorisont kan vi slet ikke regne med. Vi bliver nødt til at gøre noget akut nu, siger han og fortsætter:

- Når vi har fået for sent fokus på vigtigt et område, så skal vi løse det her problem nu. Det er en voldsom belastning, for de her forældre at ligge på sådan en afdeling.

Roya Moore fra De Konservative deler samme holdning.

- Det er absolut ikke spild af penge at bruge penge på det nu. Vi taler om konsekvenser af ubehandlet sorg. De her forældre har ret til de bedste forhold. Vi giver dem traumer ved at blande dem med lykkelige forældre. Det er simpelthen ikke menneskeligt, at vi placerer dem samme sted, hvor lykkelige forældre færdes med nyfødte børn, siger hun.