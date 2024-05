Liiban føler sig diskrimineret på grund af sin hudfarve - og han er ikke den eneste

En af ændringerne var, at lederen af hjemmeplejegruppen Charlotte Hjortsballe Aamand blev flyttet. Hun har siden 15. maj været ny leder af Ejlstrup Plejehjem.

Chefen for Ældre og Sundhed i Odense Kommune, Charlotte Gjørup, bekræfter over for TV 2 Fyn, at Charlotte Hjortsballe Aamand selv har ønsket at komme væk fra Aftengruppe Nord.

- Udfordringerne i 2023 har tæret på hele ledelsen, som har ydet en ekstra indsats for at få arbejdspladsen tilbage på ret køl. Derfor er det også naturligt at en leder på et tidspunkt får lyst til andre udfordringer, siger hun.

Chefen for Ældre og Sundhed understreger, at man arbejdet konstruktivt og struktureret endnu med at få trivslen til at stige, og at den seneste trivselsundersøgelse også viste positive takter i forhold til eksempelvis tilliden til ledelsen, som var steget.

Næste undersøgelse af medarbejdernes trivsel vil først blive lavet i sensommeren, men en såkaldt temperaturmåling blandt medarbejderne viser ifølge Charlotte Gjørup, at trivslen fortsat er i positiv udvikling i gruppen.

Hos Liiban Abdulle kommer det ikke som en overraskelse, at han ikke er den eneste i Aften Nord, der har oplevet diskrimination.

- Det er yderst bekymrende at konstatere, at antallet af diskriminationstilfælde er steget markant. Det er uacceptabelt, siger han.