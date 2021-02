Lilleholt: - Friskoler skal ikke selv betale for coronatest

De ansatte på fri- og privatskoler skal have samme mulighed for at blive testet for coronavirus som ansatte på folkeskolerne.

Det mener Odense Kommunes By- og Kulturrådmand, Christoffer Lilleholt (V), der vil lave om på, at kommunens fri- og privatskoler skelv skal stå for at udføre coronatest, når kommunen sørger for personale til at udføre testene på folkeskolerne.

Læs også Skoleleder og lærere revser forskelsbehandling: - Det er uartigt

- Jeg synes, det er helt galt. Vi må sige, at vores privatskoler og friskoler gør en rigtig stor indsats, og de skal selvfølgelig ikke betale for at blive testet, ligesom man ikke skal betale på folkeskoler, siger Christoffer Lilleholt.

Onsdag kaldte skolelederen på Sct. Albani Skole i Odense, Lars Bendix, det for uartigt, at personalet på fri- og privatskoler bliver bedt om at teste hinanden efter et lynkursus.

- Der er jo ikke forskel på, om man er forældre på en friskole eller på en folkeskole, og derfor synes jeg næsten, som skolelederen sagde i går, at det er uartigt, at man skal til at betale for det på friskolerne og privatskolerne, siger Christoffer Lilleholt.

Sammen mod corona

Odense Kommune har i løbet af denne uge skullet kigge på testkapacitet og testmuligheder for skolerne, nu hvor de yngste elever er tilbage i skolen.

- Det er klart, at så skal man tage en beslutning, og det er derfor, vi ender i den her situation. Jeg må sige, at jeg er meget forundret over, at Børne- og Ungeforvaltningen kan gå ind i den her diskussion og mene, at det kun er folkeskolerne, der får det gratis, siger Christoffer Lilleholt.

Læs også Danmark sparer svimlende summer ved at sende de mindste klasser tilbage i skole

Derfor har han taget fat i Børne- og Ungerrådmand Susanne Crawley (R), for at få diskuteret sagen.

- Der må man skære alle over en kam. Vi kæmper mod denne her smitte sammen, og netop har vi jo sendt børnene i skole for at kunne få gang i samfundet, for at få børnenes trivsel op og folk kan komme på arbejde igen, siger Christoffer Lilleholt.