Lyder som babyskrig eller kattehyl: Odense Zoo har fået to nye larmende beboere

- Vi kan håbe, at hans ungdomssind kan få gang i hormonerne hos hende igen.



Og unger er netop det helt store mål med de larmene fugle.

- Vi skal fortælle den gode historie om dem, og så kan vi være heldige at få unger af dem. Så kan vi også bidrage med andre individer i det europæiske avlssamarbejde, mens det er rigtig godt for fuglene selv at få unger, fastslår Bjarne Klausen.