Mand begik indbrud for at komme i bad

Tirsdag eftermiddag rykkede Fyns Politi ud til et noget ejendommeligt indbrud.

En mand var nemlig kravlet igennem et badeværelsesvindue i det centrale Odense. Forklaringen var ifølge manden, at han havde brug for et bad.

- Men han er ikke taget under bruseren, forklarer Peter Vestergaard, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Forklaringen om et bad købte Fyns Politi dog ikke. Derfor har man i første omgang valgt at kalde sagen for et indbrud, selvom manden ikke havde nogle tyvekoster på sig.

- Om det indbrud eller ulovlig indtrængning skal lige vurderes af juristerne, siger vagtchefen.

I begge tilfælde vil det være ulovligt.

Opdaget af beboere

Manden blev opdaget af beboerne på addressen omkring klokken 15. Det var her, han forklarede, at han ville i bad.

Det har formodentlig undret beboerne, at manden kravlede igennem deres vindue for at låne deres bad. Derfor ringede de til politiet, der hentede ham på addressen.

- Vi har ham nu, oplyser vagtchefen onsdag formiddag.

I skrivende stund er det uvist, hvad der præcist venter den badtrængende mand, men han kan forvente et retsligt efterspil.

