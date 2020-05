På linje med Aarhus og København: Odense vil være CO2-neutral

I 2030 skal Odense være CO2-neutral.

Sådan lyder ambitionerne fra Odense byråd, der for bare en uge siden tog hul på forhandlingerne om en bindende klimaaftale for Odense.

Det er vigtigt at arbejde for at gøre Odense CO2-neutral Peter Rahbæk Juel (S), Borgmester, Odense Kommune

Det er et mål, som klimatænketanken Concito bakker fuldt op om.

- Det er et ambitiøst mål. Det er vigtigt at byer og kommuner i Danmark går forrest, og med det her mål, kommer Odense på linje med andre af de store byer i Danmark, siger klimaanalytiker Tobias Sørensen fra tænketanken.

Læs også Retningslinjer forvirrer: Friluftsbad må alligevel ikke åbne

Byrådspartierne forhandler om, hvordan man kan realisere målet om at gøre Odense CO2-neutral inden 2030 og dermed overgå den klimalov, som blev vedtaget i december 2019. Og noget af det, der skal til er mindre kul og færre osende biler i bybilledet.

- Vi kommer til at stille krav. Det er svært at være ambitiøs uden at stille krav, siger Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2/Fyn.

Også andre storbyer som København og Aarhus har tilkendegivet, at man vil være CO2-neutrale. Allerede i 2025 forventer København at være CO2-neutral.

Klimaanalytiker ved Concito Tobias Sørensen kommenterer på Odenses klimamål.

Fynsværket skal reducere

Odense udledte i 2017 samlet 4,2 tons CO2 per indbygger, hvilket næsten svarer til halvdelen af landsgennemsnittet. Det tal skal dog endnu længere ned, og noget af det, der kommer til at stå for skud, er fynsværket.

- Det er jo et nationalt mål at få kul ud af energisystemet i 2030 og gerne før, og det skal kommunerne selvfølgeligt støtte op omkring, siger Tobias Sørensen fra Concito.

Fynsværket Fynsværket ligger i skibhusene udenfor Odense, og dækker ifølge deres hjemmeside 97 procent af fjernvarmebehovet i Odense, svarende til cirka 100.000 boligenheder. Fynsværket består af tre anlæg, der bruger halm, affald og kul. Tilsammen producerer anlæggene i alt 624 MJ/s fjernvarme og 433 MW el. Størstedelen af varmen kommer dog fra kulfyret fra 1991, der leverer 570 MJ/s varme og 407 MW el. Resten af varmen og strømmen kommer fra de øvrige anlæg.

Kilde: Fjernvarme Fyn Se mere

- Jeg har fået byrådets opbakning til, at vi udfaser kullene senest i 2025, og jeg tror faktisk, at vi vil gøre det før 2025, siger Odense Kommunes borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Læs også Stort skunkfund på Fyn: Første tiltalte har fået dom

Ifølge Fjernvarme Fyns hjemmeside, er de også godt på vej. De skriver, at de, over de seneste ti år, har reduceret fra 900.000 tons kul årligt til 200.000 tons, og at de nu blander kullen med såkaldte olivenpiller, der er et restprodukt fra olivenolieproduktionen.

Kan gå ud over erhverv

Problemet med udfasningen af kul kan dog være, at det går ud over de fynske gartnerier. Gartnerierne bruger meget af den billige varme, kullet er med til at levere, og man frygter, at varmeregningerne stiger, hvis energien bliver lagt om. Det må man dog tage, som det kommer, forklarer klimaanalytiker Tobias Sørensen.

- Der vil være nogle brancher, som vil få det hårdt, og det må man så tage branche til branche, hvordan vi kan sikre, at de kan konkurrere, hvis de stadig skal kunne konkurrere, siger klimaanalytikeren.

Læs også Odense-bar kan ikke genåbne: - Jeg har da tænkt på, om jeg bare skal pakke det hele sammen

I Odense Kommune er man også klar over de konsekvenser, beslutningen om at reducere brugen af kul kan få for erhvervet.

- Vi sidder lige nu og er i tæt snak med gartnerierhvervet, om hvordan man kan lave en fornuftig grøn udfasning af kul, det betyder jo også at gartnerierhvervet fremover vil kunne markedsføre sig på at være ekstremt grønne på de produkter, de sælger, forklarer Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Der skal være en gulerod

- Når vi så får fjernet kullet, som vi selvfølgeligt ikke skal have, så skal vi jo have endnu mere grønt og endnu støre ambitioner, og det tror jeg virkeligt på at transporten er et stort sted, og det er også et sted, hvor vi udleder rigtigt meget i Odense, siger Christoffer Lilleholt, der er byrådsmedlem fra Venstre.

Vi skal gøre det med en gulerod Christoffer Lilleholt (V), byrådsmedlem, Odense Kommune

En af måderne man kan få reduceret transporten på, er ved at begrænse antallet af osende biler, ifølge Odense Kommune.

- Bilerne skal ikke nødvendigvis ud af byen, for det er ikke nødvendigvis bilen i sig selv, der er problemet. Det er jo drivkraften i bilen, forklarer borgmester Peter Rahbæk Juel.

Derfor skal man gøre det mere attraktivt for odenseanerne at vælge et grønnere alternativ til benzin- eller dielselbilen, hvis det står til Odense byråd. Det skal dog gøres med omtanke, forklarer Christoffer Lilleholt.

Læs også Biblioteker åbner igen: Chef appellerer til at vente med 128.000 bøger

- Vi skal gøre det med en gulerod. Vi skal sikre, at folk vælger elbilen fordi de har lyst og fordi de kan og gerne vil, ikke fordi de bliver presset til det af afgifter og forbud, siger Christoffer Lilleholt(V).

- Det er vigtigt at arbejde for at gøre Odense CO2 neutral, fordi vi kan se, at vi er rigtigt godt med. Vi er en af de byer i danmark, der udleder mindst CO2, det gør at vi har en mulighed for at være med helt fremme for at løse nogle af verdens store problemer, som blandt andet CO2-udledning, afslutter borgmesteren.