Matchvinder Kadrii er skuffet over indskifterrolle

OB har hentet mange nye spillere i dette transfervindue, hvilket skubber andre ud på bænken.



Det har Bashkim Kadrii fået at mærke i de to første kampe i Superligaen, hvor han har været henvist til bænken.

Søndag kom han ind og afgjorde tingene med scoringen i det 95. minut på Brøndby Stadion til 2-1, men han er ikke tilfreds med situationen lige nu.

- Hvis du ikke er skuffet over at starte ude, så skal du ikke spille fodbold. Selvfølgelig er jeg skuffet og irriteret, men sådan er det lige nu.

- Jeg gør, hvad jeg kan. Jeg føler, at jeg har haft en sindssyg god opstart. Jeg har trænet med i alle de træninger, vi har haft. Det er op til Andreas at vælge, siger Kadrii med henvisning til træner Alm.

At det lykkedes for den 32-årige angriber at få scoret og vist sig yderligere frem end blot til træning, betyder også rigtig meget for Kadrii.

- Jeg har startet ude i de første to kampe, så selvfølgelig betyder det meget at komme ind og score, men også at vi får en sejr, hvilket er det vigtigste, lyder det fra angriberen.

Tilfreds træner

Bashkim Kadriis cheftræner, Andreas Alm, var også meget tilfreds med at se sin indskifter.

- Alle ville have, at han skulle score. Han kom ind og gjorde det godt.

- Jeg tror, at alle 9’ere på bænken har det på samme måde (er utilfreds, red.). Alle vil spille, lyder det fra OB-chefen.

Andre spillere var også fraværende, blandt andre Emmanuel Sabbi, der har været meldt meget utilfreds i klubben grundet en manglende transfer.

Fodbolddirektør Björn Wesström fortæller også, at der har været bud efter den amerikanske angriber.

- Vi har afvist bud på ham. Vi må se, om han bliver solgt, men det handler om, at alle parter bliver enige. Gør vi det, bliver der en transfer, og hvis ikke har vi en god spiller i OB. Det er sådan, det er, siger han.