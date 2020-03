Miljøzone ophæves: Larmende og osende lastbiler får fri adgang til Odense

Hvis du bor i midtbyen i Odense er din nattesøvn ikke længere fredet. Odense Kommune har ophævet miljøzonen, så lastbiler må komme larmende og osende klokken fire om natten - hvis de vil - og levere varer.

Miljøzonen, der er til for at holde de mest forurenende køretøjer ude af Odense midtby, bliver frem til 24. marts ophævet.

Odense Kommune har i forbindelse med coronavirussen givet dispensation til lastbiler i miljøzoner. Det gør de af hensyn til vareleveringen.

Det betyder, at lastbiler, der skal benyttes til levering af dagligvarer, får adgang til miljøzonen, selv om de ikke lever op til partikelfilterkravet i miljøzonerne.

Presset transporterhverv

På Odense Kommunes hjemmeside står der, at 'Det bliver således muligt at levere dagligvarer hele døgnet – også i følsomme periode som aften, nat og weekend.'

- Der er flere årsager til, at vi har valgt at give dispensation. Først og fremmest handler det om fleksibilitet. Der har været stor efterspørgsel på fødevarer i butikkerne, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (A).

- Desuden er det også en forespørgsel fra transporterhvervet, der er pressede, og som har henvendt sig for at høre, om vi som kommune vil hjælpe.

Ekstraordinær situation

Det er færdselslovens paragraf 92, der gør det muligt at oprette og indskrænke miljøzonerne.

Færdselslovens paragraf 92 giver kommunerne mulighed for, med politiets samtykke, at træffe afgørelse om, hvordan de kommunale veje bliver drevet. I den står der også, at indskrænkningerne netop kan ophæves, hvis det bliver nødvendigt at sikre vareforsyningen.

Ifølge Odense Kommune skulle det også ske på opfordring fra Miljøministeren Lea Wermelin (A).

- Der har været et ønske om fleksibilitet midlertidigt, så vi kan hjælpe hinanden i denne ekstraordinære situation, siger Peter Rahbæk Juel.

Kan forlænges

Foreløbigt løber dispensationen til 24 marts, men borgmester Peter Rahbæk Juel er åben for en forlængelse, hvis det bliver nødvendigt.

- Tiden vil vise, hvor stort behovet er for dispensationen, men hele situationen kalder på, at vi er fleksible, og der vil vi selvfølgelig gerne hjælpe som kommune. Så må vi se 24. marts, når dispensationen ophører, om der er et reelt behov for en forlængelse, siger Peter Rahbæk Juel.

Ændringen trådte i kraft lørdag 14 marts og varer på nuværende tidspunkt indtil 24. marts.