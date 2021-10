Min mening: Grundvand er en dansk værdi – slut med gift i Odenses natur

Vi drikker det, bader vores børn i det og vasker tøj i det. Det lyder næsten for godt til at være sandt, - og det er det også, for vi bliver nødt til at rense vandet nogle steder.

Sandheden er, at vi heller ikke ved, hvad der venter os, for fortidens synder er længe undervejs, når det handler om grundvand. Der kan gå årtier, før vi ser konsekvenserne af vore handlinger, derfor må vi handle nu.