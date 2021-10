Min mening: - Vi skal have landets bedste grønne erhvervsservice

Af Mark Grossmann, Venstre, Odense

Noget af det, jeg brænder allermest for, er, at Odense Kommune skal have Danmarks bedste erhvervsservice til vores iværksættere og etablerede virksomheder.

MEN, krav om grøn omstilling vil uomtvisteligt udfordre både etablerede, små og mellemstore virksomheder – de har ikke ressourcer og know-how på området.