Navnekonkurrence om ny park: - Vi stemmer på vores eget forslag

Anne Mette og Christian Bruun er for nylig flyttet til Gartnerbyen fra Ærø. Vi møder dem ved opgangen til deres lejlighed, som ligger lige overfor parken. Ægteparret er begejstrede over at få adgang til en park lige uden for deres lejlighed.



- Det er helt fantastisk, at vi får en park, hvor vi kan sidde og nyde omgivelserne, som er pæne og nydelige at se på, siger Christian Bruun, som har planer om at bruge parken til at spadsere i.