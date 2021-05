Ny bydel har brug for hjælp: Hvad skal særlig park hedde?

Navngivningsfest



Ikke kun beboerne i Gartnerbyen, men også du er hermed inviteret med til den store navngivningsfest for parken. Endelig kan TV2 Fyn nemlig igen invitere til en vaskeægte event ude i den virkelige verden.

Det sker torsdag den 10. juni klokken 19-20, og her vil det vise sig, om det bliver netop dit navneforslag, der løber af med sejren og dermed dig, der kan hjembringe præmien. Udover at få kåret en vinder af navnekonkurrencen, vil det være lidt godt til ganen og mulighed for at hilse på beboerne i Gartnerbyen - og måske møder du din nabo, som du ikke før har fået snakket med.

Først en tur tilbage i tiden. Det har nemlig betydning for, hvad det er for en park - og dermed for, hvad den kan ende med at hedde.