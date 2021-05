Nu kan du springe testkøen over: Privat firma tilbyder hurtigtest i køen

Pentabase forsikrer, at testen er sikker, og resultatet vil kunne bruges i coronapasset - på lige fod med test fra det offentlige. Pris: 195 kroner.

- Vi har en ekstern databehandler, som er koblet op til Statens Serum Institut og godkendt til at sende data til deres systemer, siger marketing- og kommunikationskonsulent Christian Klingenberg Jessen til TV 2 Fyn.

Hurtigt svar

Testen vil give et svar samme dag, og derved kan odenseanerne - hvis de vil betale - undgå at stå flere timer i kø for at blive kviktestet.

Bliver du pcr-testet på de offentlige testcentre, får du ofte først svaret dagen efter.

I modsætning til podningerne i næse eller hals på regionens testcentre, vil man i Pentabases test skulle spytte ned i en tragt. Man vil skulle registrere sig, inden man tager testen.

Statens Serum Institut har gennemgået Pentabases forsøgsdata og konkluderer, at PCR-baserede spyttest kan sidestilles med de andre testtyper.

Alternativ til lange testkøer

I løbet af onsdag vil testbilen fra Pentabase også dele flyers ud, hvor man kan være heldig at få et tilbud på 50 procent for testen.

Fra onsdag middag er planen, at testbilen vil starte på Flakhaven i Odense. Her har der i travle perioder været timelange køer for at blive testet.

Utålmodige odenseanere kan derfor “springe køen over” og få en hurtig test mod betaling. Testen fra Pentabase er en selvprøvetagning, men hvis man har problemer med at tage den, kan man få hjælp af en sygeplejerske eller andet sundhedspersonale.