Ny Solbakken-plan: - Vi vil ikke have bulldozerne herind

1. december udkommer den årlige liste over ghettoområder i Danmark.

Boligområdet Solbakken i Odense kan for fjerde år i træk ende på listen, og sker det, så vil den blive klassificeret som en hård ghetto.

Det kan betyde, at op mod 60 procent af lejeboligerne skal rives ned som følge af ghettopakken.

Det er borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (S) dog bestemt ikke interesseret i.

- Vi vil gerne arbejde med ommærkning af boliger til for eksempel ungdomsboliger, men vi vil ikke have bulldozerne ind i det her område, for vi synes simpelthen ikke, det giver mening, siger han.

Fredag præsenterede han sammen med Beskæftigelses- og Socialrådmand Brian Dybro (SF) en udviklingsplan for området. Også boligforeningerne FAB, Civica og Odense Boligselskab er med i udviklingsplanen.

- Nu kommer vi offensivt, lokalt med vores bud på, hvad en udviklingsplan kunne indeholde uden nedrivninger af boliger, fordi det simpelthen ikke giver meninger, siger Brian Dybro og fortsætter:

- Alle de indsatser vi har sat i værk med ekstra beskæftigelse og uddannelse og så videre, det virker. Hvis vi fik lov at fortsætte med det bare et år endnu, så ville vi med al sandsynlighed komme af den ghettoliste, siger han.

Otte personer gør forskellen

I en prognose for området fra september fremgår det, at det er otte personer, der gør forskellen på, om området bliver hård ghetto eller ej.

Prognosen viser, at syv personer for meget kun har grundskole, og at en enkelt person er dømt for overtrædelse af enten straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

Et led i den nye plan er at undersøge undersøge mulighederne for, at nogle af de nuværende familieboliger i fremtiden kan blive ungdomsboliger.

Ifølge ghettopakken må højest 40 procent af boligerne i de hårde ghettoer udgøre familieboliger i 2030, og det er altså det, der kan betyde nedrivninger.

- Må tage sig sammen på Christiansborg

Nogle af tallene, som Solbakken bliver bedømt på i forhold til den nye ghettoliste stammer fra 2018 og 2019.

Det betyder, at effekten af det seneste års indsats ikke vil fremgå til fulde.

- Der er simpelthen noget galt med den her ghettolovgivning. Jeg synes, at man skulle tage sig sammen på Christiansborg og få rettet den her lovgivning til, så den faktisk passer til en virkelighed. Det handler om at bruge sin sunde fornuft, siger Brian Dybro.