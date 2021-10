Nye detaljerede målinger afslører: Gartnerier udleder fortsat gift til vandløb

- Vi undrer os over resultaterne. Vi er allerede i gang med at dykke et spadestik dybere ned i, hvordan hvert enkelt gartneri håndterer pesticider. Men der er behov for, at vi dykker endnu dybere ned for at se, om der er uhensigtsmæssige forhold, eller noget vi har overset, siger direktøren for Dansk Gartneri, Torben Lippert.

Notatet er en midtvejsevaluering for 2021, hvor kommunen har foretaget målinger hver eneste måned, i modsætning til tidligere år, hvor der kun er foretaget målinger 1-2 gange om året. Målingerne vil fortsætte året ud.

Gennemgang af otte stoffer

Notatet går i dybden med otte af de pesticider, der er fundet i prøverne.

De mange stik- og døgnprøver er i det tekniske notat blevet analyseret af to laboratorier, som har undersøgt prøverne for henholdsvis 284 og 341 forskellige pesticider i vandprøverne.