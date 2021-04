Nye kræfter til Odense Bulldogs: Gorm Topholt er ny mand på holdet

Den motiverede ishockeyspiller føler sig sikker på, at han i Odense Bulldogs kan bidrage med noget brugbart.

- Min erfaring, vindermentalitet, vildskab og endeløse vilje til at arbejde benhårdt glæder jeg mig til at introducere i Odense. Sidste sæson var rigtig god for mig, men det var kun starten og jeg håber at kunne fortsætte min udvikling i Odense Bulldogs og få mere ansvar, siger Gorm Topholt i en pressemeddelelse.