Nyt boligudspil møder skepsis i Odense: Rådmand frygter flere bydele som Vollsmose

Familier med en almindelig indkomst skal have mulighed og råd til at bo i byerne. Sådan lød ordnene fra statsministeren, da hun for en uge holdt sin tale til Folketingets åbning.

Tirsdag kom regeringen så med et boligudspil, hvor de vil gøre det muligt at bygge 22.000 flere almene boliger i landets største byer. Det skriver TV 2. Ifølge indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) betyder det, at udspillet også kan finde vej til Odense.

- Man har svært ved at finde meget billige boliger, og mange af de gamle boliger skal renoveres. Så hopper huslejen op, og det betyder, at folk, der er på overførselsindkomster som for eksempel kontanthjælp, har svært ved at bo der. Der går vi ind og siger, at man skal kunne bygge de her 55 kvadratmeters lejligheder til 3.500 kroner (i husleje, red.). Det vil også gælde i for eksempel Odense.