Solcellepark endeligt vedtaget: - Vi er ikke blevet tromlet ned, siger nabo

Selvom der endnu er et stykke vej til ambitionen om, at Odense skal være en klimaneutral by i 2030, så er den nye solcellepark et stort skridt i den rigtige retning, mener rådmand for By- og Kulturforvaltningen Christoffer Lilleholt (V).

- Med godkendelsen af den nye solcellepark viser vi meget tydeligt, at Odense Kommune går forrest i den grønne omstilling. Anlægget vil år efter år producere store mængder bæredygtig strøm, og så har vi tilmed fundet en god løsning for lokalområdet, hvor naboerne er blevet tænkt ind, og der er lavet frivillige aftaler, siger han i pressemeddelelsen.

Har brug for at lade op

For Dagny Sylvest Pedersen har det været vigtigt at blive inddraget i processen.

Hun bruger sit lokalområde til at lade op i hjerne og hjerte, som hun siger, og da planerne om solcelleparken kom på bordet, var Dagny Sylvest Pedersens bekymring at føle sig klemt inde uden de grønne vidder.

- Man har brug for, at det er grønt til begge sider, når man går en tur. Man har ikke brug for at være presset af noget kunstigt på den ene side, siger hun og understreger, at det ikke er solceller generelt, hun har noget imod.