Nyt OUH bliver forsinket igen: Kan ende med dagbøder på to millioner

Det skulle stå færdigt i sensommeren 2023, men meget tyder på, at det nye Odense Universitethospital bliver forsinket endnu en gang.

I en rapport om sygehusbyggeriet for første kvartal af 2022 står der, at totalentreprenøren har ”varslet tidsmæssige forsinkelser i seneste kvartal”. Samtidig vurderes det, at der er en risiko for, at kvartalsforsinkelserne ikke kan indhentes, og dermed vil hele tidsplanen for Nyt OUH overskrides.

Det kommer dog ikke som en stor overraskelse for vicedirektør ved Nyt OUH Kenneth Holm.

- Det er jo ikke tilfredsstillende, men vi har også en erkendelse af, at vi står i en særlig situation med covid-19 og en ekstraordinær markedssituation. Det er dog ikke det samme som, at vi ikke gerne ville have haft, at tidsfristen var overholdt, siger han.

200 færre håndværkere

Nyt OUH er tidligere blevet forsinket på grund af coronapandemien, og det er også en af grundene til, at byggeriet muligvis bliver forsinket endnu en gang.

- Vi har endnu ikke fået en detaljeret dokumentation fra entreprenøren om forsinkelserne, men det handler om to ting. Bemanding, der ikke har været tilgængelig på grund af coronapandemien, og manglen på materialer som følge af markedssituationen, siger Kenneth Holm.

Ifølge rapporten har der i første kvartal manglet cirka 200 håndværkere, og det har betydet mangel på fremdrift i arbejdet.

Hvor meget byggeriet eventuelt bliver forlænget, kan vicedirektøren endnu ikke sige.

To millioner kroner om dagen

Skulle byggeriet af Nyt OUH ende med forsinkelse, kan det blive meget dyrt for entreprenøren.

Hvis det viser sig, at totaltentreprenøren selv er ansvarlig for forsinkelserne, skal entreprenøren nemlig betale dagbøder, og sådanne bøder er på to millioner kroner om dagen.

Fordi det endnu ikke er klart, hvem der er ansvarlig for forsinkelserne, vil Region Syddanmark udsende et dagbodsvarsel til entreprenøren. Ifølge Kenneth Holm er det en standard procedure og ikke et udtryk for konflikt mellem entreprenøren og bygherren.

Udover forsinkelser har der også været problemer med udbetalingen af løn til håndværkerne, som derfor har strejket ad flere omgange.