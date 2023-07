OB bekræfter: Stor interesse for 17-årigt kæmpetalent

OB's svenske fodbolddirektør, Björn Wesström, bekræfter over for fodboldmediet bold.dk, at store klubber har vist interesse for unge Tobias Slotsager, der i slutningen af sidste sæson bed sig fast i startopstillingen hos OB.

Den 17-årige midtstopper har også i denne sæson to første kampe spillet fuld tid, og adspurgt om det er klubber fra de fem bedste ligaer, der er interesseret i ham, svarer Björn Wesström:

- Vi har ikke haft noget konkret bud på ham endnu, så det kan jeg ikke sige så meget om, men det er den type klubber, der er interesseret i ham, fortæller Björn Wesström til bold.dk efter søndagens sejr over Brøndby.



OB har gang i et yderst travlt transfervindue, hvor klubben inklusiv lejespillere allerede har sagt farvel til hele 12 spillere.

Den med afstand største transfer lavede OB med salget af Yankuba Minteh, der for otte millioner euro - svarende til lige knap 60 millioner kroner - skiftede til engelske Newcastle.