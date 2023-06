Officielt: OB sælger Yankuba Minteh til Premier League-klub for rekordbeløb

Hvis Björn Wesströms smil er ekstra bredt i disse dage, skal årsagen formentlig findes i den nyhed, OB mandag kunne præsentere. Klubben har nemlig solgt Yankuba Minteh til engelske Newcastle for et gigantbeløb.

Ifølge flere medier er beløbet på mellem 45 og 50 millioner kroner. En pris, der på vanlig vis ikke bekræftes af OB. Den fynske klub skriver dog, at det er "klubbens største transfer nogensinde".

Fodbolddirektør i OB, Björn Wesström, knytter dog følgende ord til handlen på klubbens egen hjemmeside:

- OB har været en væsentlig del af Yankubas udvikling, og det skal alle i klubben være stolte af. Vi sælger nu en spiller, som meget få kendte, da sæsonen startede, til en af de mest formstærke klubber i verden, hvilket siger meget om det arbejde, der er blevet gjort både på og uden for banen, så dette har kunnet lade sig gøre, udtaler Björn Wesström.

Fra Superligaen til Champions League

Med skiftet skal Yankuba Minteh nu til at vende sig til en tilværelse på fodbolds absolutte førsteklasse.

- Jeg er så glad for at få den her mulighed. Alle spillere drømmer om at spille i så stor en liga. Det kommer oven på et fantastisk år for mig, hvor jeg startede med at spille U19-Liga og hurtigt kom op og fik min debut på førsteholdet. Det har virkelig været fedt at være her, udtaler Yankuba Minteh.

Newcastle endte den netop afsluttede sæson i Premier League på fjerdepladsen og har dermed kvalificeret sig til at duellere i den fineste klubturnering af dem alle i næste sæson: Champions League.

Om alt går vel for Yankuba Minteh, skal han altså nu tage skridtet fra OB og Superligaens kvalifikationsspil til Newcastle og Champions League.

- Vi sender hermed et klart signal om at drømme om, at det højst mulige fodboldniveau går i opfyldelse, når der bliver arbejdet for det på Fyn. Jeg er utrolig stolt og glad for at have gennemført en aftale på et fodboldmæssigt og økonomisk niveau, som alle klubber ønsker at kunne gøre, udtaler fodbolddirektøren.

Med salget af Yankuba Minteh skal OB forventeligt på jagt efter en erstatning for det, der har været deres store offensive trumfkort i den netop afsluttede sæson.

Lykkes det, skal Björn Wesström handle i det transfervindue, der begynder 15. juni og udløber 1. september.

Yankuba Minteh kom til OB i august sidste år og står noteret for 17 optrædener i Superligaen, hvori han har scoret fire mål og leveret fire assists. I en ellers lunken OB-sæson har Yankuba Minteh braget ind i Superligaen med et topniveau, der har forbavset de fleste.