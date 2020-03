OB træner videre: Træner for sig selv til mandag

Torsdag valgte fodboldklubben OB at droppe træningen, og sende deres spillere hjem fra holdets faciliteter i Odense efter regeringens udmelding onsdag aften.

Herefter var planen, at klubbens anlæg skulle lukkes ned i de kommende to uger. I de to uger skulle spillerne så have trænet og vedligeholdt formen derhjemme.

Torsdag aften meldte den odenseanske fodboldklub dog ud, at planerne er ændret.

I en pressemeddelelse skriver OB, at superligaspillerne vil fortsætte med at selvtræne indtil mandag den 16. marts, hvorefter træningen igen ville foregå på deres egne baner.

- Vi har konstant for øje, at situationen med COVID-19 kan ændre sig og vil straks handle efter de direktiver, som regeringen, sundhedsmyndighederne og Divisionsforeningen udsteder, skriver OB i pressemeddelelsen.

Træningerne efter mandag den 16. marts vil dog kun være for spillere og trænerteamet i OB.