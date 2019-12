OB's nye sportschef: - Jeg har altid efterladt klubberne i bedre form

- Min ambition er at nå et niveau, som vi synes er acceptabelt. Og som vi gerne vil. Det vil sige, at vi meget gerne vil være en del af top 6.

Det er ikke en revolution vi skal igennem. Det er en evolution, så det handler meget om, at vi kan få OB helt op, hvor vi gerne vil være. Niels Thorborg, bestyrelsesformand, Odense Sport & Event

Sådan siger Michael Hemmingsen til TV 2/Fyn på dagen, hvor han blev præsenteret som den der fra årsskiftet har ansvaret for det sportslige i det fynske fodboldflagskib OB.

Den tidligere forsvarskæmpe vender således tilbage til der, hvor han sluttede sin karriere som spiller og tog hul på en ny som træner.

Ekko fra Ådalen

Top 6 lyder som et ekko fra de senere års skriverier om klubben fra Ådalen, men Michael Hemmingsen tager gerne bolden op og lægger pres på.

- Det vil sige, at med vores omgang med spillere og trænerteam skubber på og sørger for at de få nogle rammer, der gør at de kan præstere, tilføjer han.

Ambitiøse og hårdtarbejdende

Michael Hemmingsen tog hul på sin trænerkaariere i OB i 2005, hvor han blev assistenttræner. I foråret 2007 var han en kort overgang cheftræner, da den tidligere træner Bruce Rioch med kort varsel forlod klubben. Han forlod OB i 2009, hvor han blev cheftræner i Sønderjyske.

Han har siden også været cheftræner i Randers FC, FC Vestsjælland og Næstved Boldklub.

- Jeg har altid efterladt klubberne i bedre form end da jeg overtog, så jeg tror min erfaring og min viden omkring fodbold er vigtig.

- Mine resultater viser også, at jeg har været en del af noget, hvor vi har fået folk til at arbejde godt sammen.

Han tilføjer, at målet er at få det bedste ud af det som klubben "har".

- Vi er ambitiøse og vi er hårdtarbejdende, slår han fast.

På banen havde OB et svingende efterår og sluttede med blot et point i de sidste fem kampe. Holdet er derfor ved vinterpausen landet på superligaens niendeplads.

Den placering skal således ændres til top 6, og det er Michael Hemmingsen ikke den eneste, som har en ambition om.

Hans øverste chef, bestyrelsesformand i Odense Sport & Event Niels Thorborg, giver overfor TV 2/Fyn udtryk for at fodbolddrømmene både på kort og længere sigt er intakte:

- Vi skal være en del af toppen af dansk fodbold. Vi skal i foråret helst gøre alt, hvad vi kan for at komme i top 6, så vi får nogle mere interessante kampe, men den store drøm er jo, at vi skal ud i Europa igen, siger bestyrelsesformanden.

Han bekræfter Micahel Hemmningsen i, at der skal arbejdes videre med det som OB "har".

- Vi har store forventninger til, at det arbejde som Jesper Hansen (OB's afgående sportsdirektør, red.) har lagt, kan køre det videre. Det er ikke en revolution vi skal igennem. Det er en evolution, så det handler meget om, at vi kan få OB helt op, hvor vi gerne vil være.

Fakta: OB's nye sportschef Michael Hemmingsen Navn: Michael Hemmingsen

Født: 2. oktober 1967 (52 år)

Stilling: Sportschef i OB (fra 2. januar 2020) Trænerkarriere: 2017-19: Næstved Boldklub

2015: FC Vestsjælland

2011-12: Randers FC

2009-11: Sønderjyske

2005-09: OB (assistent) Spillerkarriere: 1993-2005: OB

1988-92: B1909

315 superligakampe, 23 mål

Syv ligalandskampe, 0 mål Kilder: danskfodbold.com, dbu.dk, Ritzau. Se mere

Opgaver fjernet

I forhold til Jesper Hansens opgave i OB er der skåret lidt i den jobbeskrivelse, som Michael Hemmingsen har skrevet under på, fortæller Niels Thorborg:

- Vi har ændret lidt på indholdet i stillingen fra det job, som Jesper havde, til det job som Michael nu får, hvor der bliver endnu mere fokus på, hvad der foregår nede på grønsværen og endnu mere tid til det.

Niels Thorborg tilføjer, at det er opgaver af mere administrativ karakter, som er fjernet fra Michael Hemmingsens jobbeskrivelse. Det kommer andre personer til at tage sig af.

- Så der bliver endnu mere tid til at være med omkring fodbolden, siger Niels Thorborg.

