Overblik: Det slås Comsa og Odense Letbane om

For godt et år siden, den 28. maj, forlod det første letbanetog perronen.



Siden har letbanen, udover at transportere odenseanere og besøgende rundt i byen, været genstand for massiv kritik fra borgere, eksperter og sågar folkene bag letbanen selv.

For der er en række forhold, der ikke kører, som forventet. Og nu er spørgsmålet så, hvem der bærer ansvaret for det.

Dagbøder under Covid-19

Odense Letbane var under opførelse i hele den periode, Covid-19 influerede mærkbart på samfundet - ikke blot i Danmark og Spanien, men i hele verden.

Gennem samtlige nedlukninger var der således arbejde, der reelt skulle gøres på letbanen og dens strækning gennem Odense.

Samtidig betød pandemien dog, at byggerier verden over gik i stå og dermed blev udskudt - letbanebyggeriet var ingen undtagelse.

I den forbindelse pålagde Odense Letbane Comsa dagbøder på op i mod 200.000 kroner om dagen for de forsinkelser, der kom som konsekvens af pandemien.

- Det er en utrolig ærgerlig situation, og vi har forsøgt stort set alt for at nå en mindelig løsning. Odense Letbane er det eneste selskab i verden, der har pålagt os dagbøder i millionklassen for COVID-19-relaterede forsinkelser, så vi har ikke set anden udvej, end at reagere med en voldgiftssag.

Sådan sagde Ramiro Díez, Project Director hos COMSA dengang til TV 2 Fyn.

Efterkrav for ekstraarbejde

En anden del, der også kommer til at skulle afgøres i en kommende voldgift er det efterkrav Comsa har sendt til Odense Letbane.

Det kommer som følge af ekstraarbejde som Comsa mener at have udført i forbindelse med byggeriet af letbaneanlægget og som ikke har været en del af aftalen på forhånd.

Odense Letbane nægter dog at ville betale for noget ekstraarbejde, da man her ikke mener at have fået den tilstrækkelige dokumentation for det udførte arbejde.

Noget som Comsa er uenig i, da selskabet mener det har dokumenteret mere end nok til at gøre krav på det trecifrede millionbeløb.

2000 fejl og mangler

Det lader til, at begge parter er indstillet på, at skyldsspørgsmålet skal afgøres i en voldgiftssag - en voldgiftssag, hvor Odense Letbane aktuelt samler til bunke med de forhold, de er utilfredse med, og som derfor skal indgå i sagen.

Bestyrelsesformand for Odense Letbane, Jesper Rasmussen, fortalte tidligere til TV 2 Fyn, at det foreløbigt er løbet op i 2000 fejl og mangler, som han mener at kunne bede Comsa om at udbedre eller betale for.

- Det kan være en lygtepæl, der er ridset eller står skævt, det kan være, der er et skilt, der er vinklet forkert, noget beton, der er revnet, græs, der ikke er sået ordentligt eller at isolering i en bygning er foldet, så man kan se, det ikke ligger, som det skal. Det er fejl og mangler. Dem er der 2000 af, slog han dengang fast.

Facadeankre

Og så til seneste skud på stammen. Den 15. juni meldte Odense Letbane ud, at al trafik mellem Ikea og Tarup - altså to tredjedele af strækningen - var indstillet på ubestemt tid fordi et facadeanker natten til den 11. juni havde revet sig løs på Nyborgvej, og nu skulle samtlige ankre efterses.

Fejlen betyder fortsat, at letbanen kun ruller på en lille del af skinnerne i Odense, mens det hele tjekkes efter og monteres efter foreskrifterne.

En fejl, der selvsagt er en bekostelig affære for letbanen, der er reduceret til at se på, mens de hver dag mister tusindvis af kroner i billetindtægter, de ellers havde budgetteret med.

Eftersom facadeankrene er en central del af letbanebyggeriet, vil det selvsagt indgå den forestående voldgiftssag, men det er endnu ikke muligt at sige, hvor stort kravet vil være - det afhænger i sagens natur af, hvornår letbanen igen kan køre på hele strækningen.

Sagen med det løsrevne facadeanker fik Jesper Rasmussen til at tale med store ord. Han udtalte således til TV 2 Fyn, at den kunne have slået ihjel, hvis der havde været personer i nærheden.