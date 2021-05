Planer om internationalt nattog: Rute fra Sverige til Tyskland skal stoppe i Odense

Det er Sverige, der skal stå for at drive togene. Og for at det kan lade sig gøre, kræver det en mindre lovændring i Danmark.

Det skyldes, at de svenske myndigheder skal overtage det såkaldte trafikkøberansvar fra Transportministeriet.

Den 29. april var der første høring om lovændringen. Og det bør ikke blive noget problem at få igennem, siger Benny Engelbrecht.

Regeringen og støttepartierne har nemlig afsat penge på finansloven til at medfinansiere det svenske projekt.

Sverige er i gang med at finde leverandører til togene og ventes at have det på plads i august.

Derfor er det ikke muligt at sige noget om billetpriser, indretning af vogne eller tidsplaner endnu.

Ruterne på plads

Men ruterne er mere eller mindre på plads.

Der skal køre nattog på ruterne Malmø - Bruxelles og Stockholm - Hamburg.

Den svenske styrelse Trafikverket forestiller sig en tidsplan, hvor et tog kører fra Malmø klokken 19.40 om aftenen, stopper i København en time efter for at være i for eksempel Köln klokken 6 næste morgen.

- Det er en længere rejse. Men hvis man alligevel skal sove på et hotelværelse, når man ankommer, så kan man lige så godt sove i en togkupé en nat, siger Benny Engelbrecht.

Sverige har planlagt stoppesteder på ruten gennem Danmark i København, Odense og Kolding.