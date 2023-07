Politikere om letbanen: Hele projektet har været uskønt og alarmklokkerne ringer

Venter på voldgiftssag

Lige nu venter alle på en voldgiftssag, der skal afgøre, om Odense egentlig har fået den letbane, man har betalt for.



- De to parter (kommunens letbaneselskab Odense Letbane og den spanske entreprenør Comsa Corporación, red.) er jo simpelthen ikke enige om, hvilket produkt, der er blevet leveret. Den ene part mener at have opfyldt sin forpligtelse, den anden part mener, at sådan er det ikke. Det er så grundlæggende en uenighed, at det er nødt til at medføre en tur i retten. Jeg ser frem til at få det afgjort, siger Tommy Hummelmose.

Claus Houden mener, at en forretningsmæssig kulturforskel kan være noget, der spiller ind i konflikten:

- Der er muligvis kulturforskelle mellem Sydeuropa og Nordeuropa, men det burde man i givet fald så have forberedt sig bedre på. Det er afgørende med et godt samarbejde, men det har tydeligvis ikke været godt og ligeværdigt, siger Claus Houden.

Susanne Crawley er tilbageholdende med at kommentere konflikten nu, hvor der er en voldgiftssag undervejs. Hun nøjes med at konstatere, at "vi har et juridisk system til at afklare skyldsspørgsmål."

Men har Odense Kommune ikke også et ansvar for, at tingene er gået skævt?

- Politikerne i Odense har ansvaret for at beslutte, at Odense skal have en letbane. Det er fordi, at vi ved, at skinnebåren trafik skaber vækst i en by og i større grad end busser er fremragende til at flytte mennesker fra biler til kollektiv trafik. Begge dele har vi brug for, hvis Odense skal være en rig og grøn by, siger Susanne Crawley.

Svære beslutninger forude

Politikerne i Odense Kommune kan snart risikere at stå med svære beslutninger, hvis letbanen fortsætter med at koste flere penge end forventet. På det økonomiske spørgsmål er der delte meninger hos de tre rådmænd:

- Vi har måttet bruge penge fra letbanens etape 2 til at dække driften, og hos mig får det alle alarmklokker til at ringe. Vi skal forsøge at finde penge fra øget billetsalg. Der er brug for at se på en bedre koordinering med busruter, på billet- og kortsystemerne, og på snyd. Mit indtryk er, at mange kører gratis og uden billet, siger Claus Houden.

Tommy Hummelmose afviser at forholde sig til risikoen for flere ekstraudgifter:

- Jeg har fuld tillid til, at Odense Letbane vinder voldgiftssagen, så jeg forventer ikke flere uforudsete udgifter, siger han.

Susanne Crawley opfordrer til at stå fast:

- Vi må ikke ryste på hånden, fordi der bogstavelig talt er bump og ballade på vejen. De erfaringer, vi har gjort og stadig skal gøre os, kommer os forhåbentlig til gode, når vi skal bygge næste etape af letbanen, siger Crawley.

TV 2 Fyn har også forsøgt også at indhente kommentarer fra Odense Kommunes socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel, socialdemokratiets klimarådmand Tim Vermund, den konservative by- og kulturrådmand Søren Windell, og SF´s ældre- og handicaprådmand Brian Dybro. Men det har ikke været muligt på grund af ferie.