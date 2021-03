Smitten stiger igen i Vollsmose

Efter et par dage med faldende smittetal i Odense-bydelen Vollsmose viser de seneste tal mandag, at smitten igen stiger i området.

Der er i løbet af det seneste døgn konstateret 12 nye smittede med coronavirus i Vollsmose, og det betyder, at incidenstallet er oppe på 951,5. Søndag lå incidenstallet på 875.

Sammenlignet med resten af Odense Kommune er incidenstallet fortsat meget højt i Vollsmose. Kommunen har samlet set, inklusive de smittede i Vollsmose, et incidenstal på 110,3.

Disse bydele har de laveste smittetal

Det højeste smittetal finder man desuden i Odense M og Odense SØ, som begge har incidenstal på 123.

Til gengæld er smitten forholdsmæssigt lav i Odense NV og Odense SV, der begge har incidenstal under 40.

Sammenligner man med resten af Fyn, er det kun Nyborg, der har samme smittetryk som Odense. Derimod er der lavere smitte i de fleste fynske kommuner, især Svendborg, Ærø, Assens og Faaborg-Midtfyn.

Massetest i Vollsmose fortsætter

I de seneste uger har der været gjort en større indsats for at få testet beboerne i Vollsmose. Det er blandt andet sket ved at ringe på døren hos folk, hvor de er blevet opfordret til at få foretaget en coronatest.

Søndag blev der testet 1.519 personer i bydelen, og i løbet af den seneste uge er omkring 8.000 blevet testet i alt, hvilket gør boligområdet til det mest testede i Danmark.

Massetestene fortsætter i Vollsmose. Selv om en stor del af beboerne er blevet testet, opfordrer myndighederne til, at de bliver testet igen, gerne to gange om ugen.